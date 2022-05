Tiềm năng dự án căn hộ tích hợp trung tâm thương mại

TP HCMNhững dự án tích hợp trung tâm thương mại tại khối đế góp phần tạo tổ hợp sống tiện nghi, từ đó thúc đẩy giá trị toàn dự án.

Nhiều người mua nhà không chỉ quan tâm đến chất lượng căn hộ mà còn chú trọng đến các giá trị và tiện ích đi kèm. Vì thế, các dự án bất động sản có trung tâm thương mại khối đế được yêu thích bởi những điểm đến tiện lợi, nơi mọi người có thể sống, làm việc, vui chơi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày mà không cần di chuyển đến những khu vực khác.

Khối đế trung tâm thương mại tại khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity. Ảnh phối cảnh: King Crown Infinity

Điểm đặc trưng của các dự án trung tâm thương mại là thường được quy hoạch ở các tuyến đường quan trọng, có thiết kế bài bản, vì thế tạo hấp lực tốt với nhà đầu tư.

Với ưu thế về vị trí, các dự án như vậy sẽ đi kèm sự tiện lợi không nhỏ ở khả năng kết nối giao thông, kéo theo tiềm năng tăng giá tốt khi sang nhượng trên thị trường. Điều này cũng không ngoại lệ với các thành phố mới như TP Thủ Đức, dự án khu thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity tại đây đang được giới đầu tư quan tâm.

Sức hút của dự án King Crown Infinity

King Crown Infinity được phát triển bởi BCG Land - thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital (BCG). Dự án nằm tại trung tâm TP Thủ Đức, ngay trong khu cư dân hiện hữu, trên mặt tiền 2 trục đường lớn trong khu vực là đường Võ Văn Ngân và đường Nguyễn Bá Luật. Vị trí này có khả năng kết nối giao thông thuận tiện di chuyển đến trạm metro hay vào trung tâm Quận 1 (TP HCM).

King Crown Infinity Hai tòa tháp mang theo mục tiêu trở thành biểu tượng phồn hoa của khu vực TP Thủ Đức. Ảnh phối cảnh: King Crown Infinity

Để tạo tính biểu tượng cho công trình, nhà đầu tư đã mời nghệ sĩ người Italy Tommaso Frizzale thiết kế hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Ông đã đưa những gam màu của ánh sáng hiện hữu rực rỡ trên nền trời đêm. Đại diện King Crown Infinity mong muốn điều này sẽ tạo nên sự yêu thích cho cư dân và công trình sẽ trở thành biểu tượng của khu vực.

King Crown Infinity mang đến tổ hợp đa tiện ích theo mô hình "all in one" trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng đủ đầy nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí cao cấp của cư dân với trung tâm thương mại khối đế gồm 6 tầng, diện tích lên tới 14.000 m2.

Không gian bên trong mang thiết kế đặc biệt gồm phố đi bộ trong nhà được bao phủ bởi sắc xanh cây cỏ, thể hiện dung hòa giữa thiên nhiên và con người hiện đại, hứa hẹn tạo sẽ nên một môi trường sống an lành.

6 tầng trung tâm thương mại nổi bật bởi sắc xanh bao phủ, hài hòa mở ra không gian mua sắm, thư giãn thú vị. Ảnh phối cảnh: King Crown Infinity

Một điểm thu hút khác của King Crown Infinity còn nằm ở chính sách thanh toán hấp dẫn và linh hoạt. Dự án cho phép khách hàng nhận nhà khi mới chỉ thanh toán 15% giá trị căn hộ, đồng thời nhận được sự bảo lãnh bởi các ngân hàng uy tín như BIDV, VPBank, VietinBank, Vietcombank, MB Bank... Hỗ trợ vay vốn lên tới 70% kèm lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng và 0% phí trả nợ trước hạn. Nhờ vậy, các nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn để giải quyết bài toán tài chính, qua đó tối đa hóa được lợi ích khi tiến hành đầu tư.

Quế Anh