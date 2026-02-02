Tiềm năng diễn xuất ở người điếc

Vượt rào cản âm thanh, diễn xuất bằng ngôn ngữ hình thể của người điếc mở hướng phát triển cho cộng đồng này ở lĩnh vực phim ảnh trong nước.

Trong buổi công chiếu phim của lớp Pháo Hoa tại cụm rạp DCine Bến Thành hôm 22/1 tại TP HCM, ban tổ chức cho biết khóa học không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kỹ năng, mà nhằm thay đổi suy nghĩ của các nhà làm phim về việc hợp tác với diễn viên là người điếc và khiếm thính.

Các khách mời tại buổi công chiếu phim của lớp Pháo Hoa.

Lớp diễn xuất Pháo Hoa được khởi xướng năm 2023, và trở lại vào năm 2025, do Âu Cơ Film tổ chức. Kết thúc mỗi buổi học, các thành viên có 45 phút giao lưu với đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất để hiểu thêm về nghề. Mục đích dự án giúp người điếc tiếp cận nghệ thuật một cách bài bản, xây dựng không gian sáng tạo, nơi họ có thể kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh.

Đứng lớp, diễn viên Quế Thanh cho rằng người điếc vẫn tiếp thu và tư duy nghệ thuật như người bình thường dù thiếu vắng âm thanh. "Các bạn có sự quan sát tốt và biết cách vận dụng ngôn ngữ hình thể để truyền tải nội tâm phức tạp. Đây là tố chất mà ngay cả diễn viên thông thường chưa chắc có được", cô nói.

Đồng hành cùng khóa học từ năm 2023, đạo diễn Đàm Quang Trung nhận định người điếc hoàn toàn có khả năng đóng phim. "Tôi nhận thấy người học có cách tương tác với máy quay đa dạng thông qua ánh mắt và từng cử chỉ nhỏ trên gương mặt. Chương trình giúp tôi học hỏi cách làm việc với các bạn trong môi trường tiếng nói không còn là ngôn ngữ giao tiếp chính", đạo diễn nói.

Trong vai trò cầu nối giữa người dạy và học viên, phiên dịch viên Nguyễn Hạnh cho biết quá trình truyền đạt không tránh khỏi khó khăn, do ngôn ngữ ký hiệu còn hạn chế trong việc diễn đạt một số tính từ. Cô giải nghĩa từ vựng bằng các hình ảnh so sánh cụ thể để người học dễ hình dung. Qua đó, các bạn tiếp thu nhanh chóng và đưa ra biểu cảm, hình thể phù hợp.

Diễn viên Quế Thanh (trái) và Kiều Minh Tuấn.

Buổi công chiếu giới thiệu năm phim ngắn, gồm: Rừng, Nougat, Tiếng thét, Gò Công đôi bông còn không, Chị, em và điện thoại Xuân Bính Ngọ. Đây là thành quả của tám học viên, gồm: Thạch Trung Ngọc, Võ Nguyễn Bảo Duy, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Tiến Hưng, Bùi Thị Thanh Hương, Trần Thị Phương Trang, Huỳnh Thanh Nhi và Bùi Thị Như Nguyệt. Dự án được thực hiện dưới sự hỗ trợ của các đạo diễn trẻ. Nhiều bạn xúc động khi lần đầu thấy mình trên màn ảnh.

Từng mất kết nối với bản thân và thế giới xung quanh, học viên Thanh Nhi dần mở lòng, biết cách truyền đạt cảm xúc qua từng buổi học. Bạn Phương Trang ví các buổi tập diễn như hành trình khám phá nội tâm. Nhờ sự dẫn dắt của cô Thanh, Trang trở nên tự tin và suy nghĩ tích cực hơn. Bạn hy vọng tương lai có nhiều cơ hội cho cộng đồng người điếc và khiếm thính được theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Dự chương trình, diễn viên Kiều Minh Tuấn cho biết bất ngờ về các học viên. "Tôi hiểu rằng việc làm phim khá khó khăn khi chỉ cảm nhận qua hình ảnh và ánh sáng. Tuy nhiên, các em đã mang đến cảm xúc chân thực thậm chí còn vượt qua nhiều diễn viên thông thường. Tôi mong mọi người luôn tự tin, bởi chính sự khác biệt ấy có thể tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giá trị trong tương lai", diễn viên nói.

Nhà sản xuất Trinh Hoan cũng dành nhiều lời khen cho các bạn trẻ. "Tôi ấn tượng với diễn xuất của Thanh Nhi trong đoạn phim Tiếng thét, gương mặt của bạn lột tả tâm lý nhân vật tốt, tạo diễn biến cảm xúc rõ ràng. Với tôi, chương trình có bước khởi đầu tốt, có thể phát triển thêm", nhà sản xuất nói.

Vi Đoàn

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp