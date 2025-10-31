Tiềm năng đầu tư tại thị trường địa ốc TP HCM

Các khu vực hưởng lợi từ khu công nghiệp và trục giao thông mới tại TP HCM được kỳ vọng là điểm đến thu hút dòng tiền cùng tiềm năng tăng giá.

Thống kê của Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS) 9 tháng qua, cho thấy, nhu cầu đầu tư tăng mạnh nhờ chính sách tín dụng được nới lỏng, riêng trong lĩnh vực bất động sản, khoảng 4 triệu tỷ đồng đã được bơm vào nền kinh tế. Nhiều nhà đầu tư coi bất động sản là kênh phòng ngừa lạm phát và tạo lợi nhuận dài hạn. Dòng tiền tập trung vào sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và khả năng kết nối tốt.

Cũng theo VARS, nhu cầu đầu tư dịch chuyển mạnh vào khu vực miền Nam với

nguồn cung đa dạng, mức giá phù hợp hơn và hạ tầng đang được tăng tốc triển khai. Tỷ trọng người mua trẻ tăng lên với tiêu chí hướng đến những khu đô thị "all in one" tại khu vực vùng ven trung tâm có mức giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối giao thông tốt.

Theo dự báo của tổ chức này, phân khúc đất nền, biệt thự, liền kề, nhà phố sẽ tiếp tục tăng giá và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Chị Phạm Huệ, nhà đầu tư Hà Nội cho biết, có 3 yếu tố nhà đầu tư đất nền hướng đến. Thứ nhất, mặt bằng giá còn dư địa và có động lực tăng nhờ hạ tầng. Thứ hai, pháp lý đầy đủ giúp giảm rủi ro. Cuối cùng là uy tín chủ đầu tư trong triển khai và vận hành, để sớm hình thành cộng đồng cư dân.

Cũng theo chị Huệ, thời gian gần đây, nhà đầu tư có xu hướng chuộng đất nền cạnh các khu công nghiệp lớn nhưng giá vẫn còn mềm để đón sóng khi hạ tầng về đích.

Phía Đông Bắc TP HCM, khu vực mới sáp nhập từ Bình Dương (cũ) được chú ý nhờ vị trí cửa ngõ, quỹ đất còn lớn và mạng lưới khu công nghiệp dày, có tiềm năng tăng giá nhờ hạ tầng kết nối thuận tiện với trung tâm. Trong đó, khu vực Phú Giáo nhiều tiềm năng phát triển, theo khảo sát của G.Empire Group.

Phú Giáo là xã lớn thứ hai trong siêu đô thị TP HCM, quy hoạch theo hướng đô thị công nghiệp và dịch vụ hậu cần. Xã có 19 khu và cụm công nghiệp hình thành quanh trục DT741, với hơn 96.000 công nhân và chuyên gia đang sinh sống. Tương lai, khu vực này được dự báo sẽ trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - logistics chủ lực, dự kiến thu hút 500.000 lao động công nghiệp cùng 150.000 chuyên gia, kỹ sư, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, giáo dục và y tế.

Xã cũng hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án hạ tầng, gồm cao tốc TP HCM - Chơn Thành, vành đai 3, 4 và tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Khi các tuyến này hoàn thành, khu vực được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics mới của miền Nam.

"So với các khu vực như Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, nơi đất nền đã qua nhiều đợt sốt giá, Phú Giáo chưa từng trải qua biến động lớn và mới chỉ có một khu đô thị đồng bộ hạ tầng là Alana City", đại diện G.Empire Group chia sẻ.

Dự án tọa lạc trên giao lộ công nghiệp - thương mại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, cách khu công nghiệp Tân Bình 10 phút, cách nút giao cao tốc TP HCM - Chơn Thành 200 m. Alana City có quy mô 41,9 ha, gồm 2.760 sản phẩm đất nền và nhà phố diện tích 75-120 m2, hướng đến nhu cầu ở thực và đầu tư tầm trung.

Theo chủ đầu tư, dự án có pháp lý minh bạch, sổ đỏ cho từng block. Hạ tầng hoàn thiện tiện ích phục vụ cư dân gồm nhà trẻ, trường học, khu vực sinh hoạt cộng đồng, công viên trung tâm, các khu thương mại...

Đơn vị này nhận định, dự án có thể dẫn sóng thị trường khu vực trong bối cảnh các tuyến giao thông lớn dự kiến thông xe gồm đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (tháng 11), vành đai khu Đông TP HCM đến ngã tư Tân Vạn (tháng 12) và toàn tuyến vành đai 3 qua địa phận Bình Dương cũ (30/4/2026).

