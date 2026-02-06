Tiềm năng đầu tư tại phân khu The Onsen Charmora City

Khánh HòaDự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu ở thực, cho thuê.

The Onsen nằm trong khu đô thị Charmora City, được Sun Property kiến tạo theo mô hình bất động sản tích hợp chuẩn sống wellness phía Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Phân khu gồm 3 tòa tháp với mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên, cung cấp các sản phẩm đa dạng từ các căn studio đến ba phòng ngủ.

The Onsen theo mô hình bất động sản tích hợp chuẩn sống wellness. Ảnh: Sun Group

Lợi thế đầu tư của The Onsen nằm ở vị trí cửa ngõ đảo Nam, nơi giao thoa các trục kết nối chính và cầu đi bộ sang đảo Trung - khu vực giải trí và kinh tế đêm của Charmora City. Dự án đón đầu hai luồng khách: nhóm chuyên gia, cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính mới của tỉnh và nhóm khách du lịch muốn trải nghiệm các tiện ích giải trí sôi động tại đảo Trung ngay kề cận.

Ngoài ra, nhờ hưởng lợi từ mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên hiện hữu ngay trong dự án, The Onsen có thể kiến tạo dịch vụ trị liệu, chăm sóc sức khỏe cho cư dân và khách thuê. Khoáng nóng được đưa vào khu clubhouse nội khu, cho phép cư dân tiếp cận các liệu pháp thư giãn và phục hồi sức khỏe ngay trong không gian sống. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích như xông hơi, spa trị liệu, yoga, gym, lounge, khu sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em.

Kết hợp cả hai yếu tố trên, The Onsen tích hợp chuỗi giá trị "Live - Work - Play", giúp các căn hộ tại đây đáp ứng nhu cầu từ ở thực, cho thuê nghỉ dưỡng đến cho thuê lưu trú dài hạn.

Phối cảnh The Onsen nằm trong khu đô thị Charmora City. Ảnh: Sun Group

Một triển vọng đầu tư khác của The Onsen là nằm trong khu đô thị Charmora City được quy hoạch bàn bản, mang đến mô hình "All-in-one" với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đồng bộ. Ông Trịnh Văn Phong một môi giới lâu năm tại Khánh Hòa đánh giá, yếu tố này hấp dẫn các nhà đầu tư đến từ Hà Nội hay TP HCM. Đây là những khách hàng đã quen đầu tư vào những khu đô thị kiểu mẫu, do các chủ đầu tư lớn rót vốn.

Phối cảnh hệ tiện ích tại Đảo Nam, thuộc dự án Charmora City. Ảnh: Sun Group

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khi đó Nha Trang sẽ là hạt nhân cốt lõi của trung tâm kinh tế biển. Đi cùng với tầm nhìn đó là làn sóng đầu tư hạ tầng với các tuyến cao tốc kết nối liên vùng và kế hoạch nâng cấp sân bay Cam Ranh lên công suất 25 triệu lượt khách. Hạ tầng không chỉ mở đường cho du lịch, mà còn kéo theo dòng vốn FDI và đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài, lao động trình độ cao dịch chuyển về làm việc, sinh sống.

Khu vực trung tâm Nha Trang. Ảnh: Minh Tú

Mặt khác, du lịch tiếp tục là thế mạnh của kinh tế địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón gần 19 triệu lượt khách với chủ lực là Nha Trang cũ.

Khi đó, những khu đô thị tích hợp tiện ích đồng bộ như Charmora City sẽ đóng vai trò hạt nhân, đáp ứng nhu cầu an cư cho cộng đồng cư dân mới tại phố biển. Đại diện Sun Group cho biết sản phẩm ở The Onsen có mức giá đầu tư dễ tiếp cận, được phát triển bởi chủ đầu tư lớn cùng quy hoạch hoàn thiện trên vị trí còn nhiều dư địa như Nam Nha Trang.

Yên Chi