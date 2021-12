Tiềm năng đầu tư tại khu đô thị mới ở Long An

Dự án Khu đô thị Gems Garden sắp được hình thành tại trung tâm huyện Đức Hòa tỉnh Long An.

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Long An được quan tâm, đặc biệt là trên địa bàn huyện Đức Hòa nằm gần TP HCM. Nằm ở phía Bắc của tỉnh Long An, huyện Đức Hoà có diện tích tự nhiên khoảng 42.500 ha, quy mô dân số năm 2021 là hơn 350.000 người. Đây cũng là khu vực phát triển kinh tế sôi động của tỉnh Long An hiện nay, với nhiều khu công nghiệp lớn.

Cơ sở hạ tầng giao thông của Đức Hòa cũng được chú trọng đầu tư như tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 10, đường N2... đã được năng cấp và mở rộng hơn so với trước. Trong đó đường vành đai 4 là tuyến đường huyết mạch kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây đi qua 5 tỉnh thành phố (Long An, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Đây chính là những ưu điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản tìm đến huyện Đức Hòa.

Bên cạnh quỹ đất đa dạng, giá bán hợp lý, làn sóng phát triển công nghiệp trên địa bàn là động lực lớn thúc đẩy giới đầu tư về Đức Hòa đón đầu thị trường. Theo các chuyên gia, khi hạ tầng giao thông đồng bộ thì bất động sản ở khu vực Đức Hòa sẽ có cơ hội phát triển.

Hiện có nhiều dự án lớn đã tập trung về Đức Hoà như dự án Cát Tường Phú Sinh, dự án Hamilton Garden, dự án West Lake Golf & Villas, dự án Saigon Eco Lake,... Mới đây nhất, huyện Đức Hòa còn có thêm Khu đô thị kiểu mẫu Gems Garden của chủ đầu tư Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Rồng Vàng – Long An.

Đồ hoạ phối cảnh dự án.

Khu đô thị Gems Garden với diện tích 7,89 ha, có pháp lý rõ ràng. Dự án được quy hoạch bao gồm 443 nhà phố đa dạng về diện tích từ 74 m2 – 168 m2 với tổ hợp tiện ích, hạ tầng công cộng tiện nghi và hiện đại bao gồm: trung tâm thương mại 4 tầng với phòng gym, spa, siêu thị tiện ích, nhà hàng...

Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là hệ thống các trường tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc tế. Khuôn viên cây xanh tích hợp khu thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, hồ bơi sinh thái.

Về giao thông, Gems Garden nằm ngay mặt tiền Tỉnh lộ 9 kết nối liên vùng kinh tế đã và đang phát triển (TP HCM - Long An - Tây Ninh - Bình Dương). Dự án còn kết nối đến đường vành đai 4 là tuyến đường huyết mạch kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây. Tất cả đã giúp cho khoảng cách di chuyển đến trung tâm TP HCM được rút ngắn lại và thuận tiện di chuyển các vùng lân cận.

Hệ thống phân phối của dự án.

Theo chủ đầu tư, Khu đô thị Gems Garden chia sẻ kỳ vọng đây không chỉ là khu dân cư với đầy đủ các tiện ích nội khu và ngoại khu đáp ứng nhu cầu hằng ngày của người dân mà còn tái hiện bức tranh không gian sống chuẩn mực, kiểu mẫu.

