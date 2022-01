Tiềm năng đầu tư tại dự án đất nền An Residence

Bình DươngDự án đất nền An Residence đa công năng, vị trí trung tâm với mức giá 36 triệu đồng một m2 - theo giới thiệu của chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư Lê Phong cho biết, dự án đất nền An Residence có tiềm năng đầu tư nhờ công năng sử dụng đa dạng và phù hợp với tiến trình phát triển dài hạn của thị trường Bình Dương.

Nhờ thỏa mãn đồng thời cả 2 yếu tố: không gian sống chất lượng và đầu tư hiệu quả, dự án đất nền An Residence có khả năng đón sóng đầu tư khi kết hợp cả nhiều yếu tố như: quỹ đất có vị trí tốt, hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh pháp lý và có tính thanh khoản tốt.

Dãy nhà phố với thiết kế 1 trệt 2 lầu theo phong cách hiện đại, sang trọng tại An Residence.

An Residence nằm ở mặt tiền đường 22/212 - Thuận An Hòa, liền kề với hai tuyến giao thông lớn là Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, giúp kết nối nhanh chóng với TP Thủ Dầu Một, Dĩ An hay thuận tiện di chuyển tới TP HCM. Bao quanh dự án có loạt khu công nghiệp trọng điểm lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần... Theo chủ đầu tư, điều này giúp khách hàng có thể mua để ở, kinh doanh hay đầu tư dài hạn.

"Ngoài ra, dự án còn nằm gần các tiện ích ngoại khu đầy đủ siêu thị, chợ, bệnh viện, trường học như trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé 5, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí của cư dân', đại diện chủ đầu tư cho biết.

An Residence có quy mô 200 nền, gồm dòng shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu), phù hợp với cả nhu cầu an cư và đầu tư. Dự án được quy hoạch bài bản, giao thông đồng bộ (lộ giới 12 – 13m), công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, An Residence sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị nhờ làn sóng đô thị hóa và đề án xây dựng mô hình đô thị công nghiệp - dịch vụ của Thuận An. Liền kề với nhiều trục đường huyết mạch, được bao quanh bởi các khu công nghiệp, siêu thị, chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, An Residence phù hợp để kinh doanh hay cho thuê mặt bằng, tạo khoản thu nhập thụ động ổn định và là tài sản dự trữ sau này.

An Residence với quy hoạch bài bản, chỉn chu, hạ tầng hoàn thiện.

TP Thuận An là một trong những trung tâm kinh tế - dịch vụ của Bình Dương nên được thụ hưởng toàn bộ hạ tầng giao thông đồng bộ và các tiện ích kinh tế - xã hội hiện đại. Nhờ vị thế giáp ranh với thành phố Thủ Đức, giao thông kết nối thuận lợi, Thuận An đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thị trường bất động sản phía Nam.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, An Residence là dự án đất nền hiếm hoi tại Bình Dương có pháp lý, sổ đổ trao tay từng nền, đảm bảo an toàn 100% cho cư dân. Hiện tại, dự án được bán với mức giá 36 triệu/m2 (đã bao gồm VAT). Khách hàng còn nhận được chính sách hỗ trợ tài chính ưu đãi khi được ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% trong 30 năm.

(Nguồn: Lê Phong)