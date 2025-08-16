Tiềm năng đầu tư tại dự án Capital Square Đà Nẵng

Tọa lạc bên bờ sông Hàn, Capital Square mang đến cơ hội đầu tư và kinh doanh lưu trú nhờ đón sóng chuyên gia trong nước và quốc tế đến sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm, địa phương ghi nhận 62,56 triệu USD vốn FDI, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế, toàn thành phố có hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD, gần 400 dự án trong nước và hơn 43.000 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động.

Mức đầu tư này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cao cấp và lưu trú dài hạn cho chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao. Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, định hướng khu vực ven sông Hàn và bờ Đông thành trung tâm hành chính - chính trị, cửa ngõ du lịch, trung tâm tài chính, giáo dục và y tế của miền Trung.

Bên cạnh nhu cầu ở, Đà Nẵng cũng ghi nhận sự tăng trưởng du lịch, với 4,1 triệu lượt khách quốc tế năm 2024 và 2,2 triệu lượt chỉ trong 5 tháng đầu năm nay. Đây là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và yêu cầu lưu trú chất lượng.

Bất động sản khu vực trung tâm Đà Nẵng hưởng lợi từ chính sách, quy hoạch lớn của thành phố. Ảnh: Shutterstock

Trong bối cảnh này, Capital Square, với pháp lý sở hữu lâu dài và được phép bán cho người nước ngoài, được đánh giá có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. Dự án nằm tại giao điểm các trục Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, thuận tiện di chuyển đến biển, sân bay và trung tâm hành chính.

Trong đó, phân khu Capital State được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại với loạt tiện ích. Tâm điểm là tòa Kings Place được bao quanh bởi tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2.

Chủ đầu tư kỳ vọng, dự án khi đi vào hoạt động sẽ hình thành nên cộng đồng cư dân có năng lực tài chính, chung phong cách sống.

Capital Square hướng đến không gian sống hiện đại, đẳng cấp. Ảnh: CĐT

Ngày 17/8, tại Ariyana Convention Centre Danang (107 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Đà Nẵng), chủ đầu tư sẽ tổ chức lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề "The Diva". Bên cạnh các thông tin về dự án, khách mời còn được tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của diva Mỹ Linh.

Song Anh