Tiềm năng đầu tư tại Diamond City Lộc Ninh

Bình PhướcDiamond City Lộc Ninh sở hữu nhiều tiềm năng nhờ vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch đồng bộ tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường.

Quy hoạch đồng bộ, vị trí thuận lợi

Khu đô thị Trung tâm hành chính Thương mại Dịch vụ Dân cư huyện Lộc Ninh - Diamond City tọa lạc tại vị trí trung tâm thị trấn Lộc Ninh với 2 mặt tiền là tuyến đường Phan Chu Trinh (lộ giới 60 m) và đường Nguyễn Tất Thành (lộ giới 27 m). Từ dự án này, cư dân dễ dàng kết nối tới hệ thống tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, siêu thị, bưu điện...

Phối cảnh toàn dự án Diamond City Lộc Ninh. Ảnh: Công ty Thành Phương

Theo đại diện công ty Thành Phương - chủ đầu tư dự án cho biết, Diamond City được thông qua quy hoạch hạng mục trung tâm hành chính huyện đặt trong nội khu dự án. Như vậy, cư dân tại đây còn được hưởng lợi ích gia tăng nếu có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, mà không cần phải di chuyển xa.

Quần thể đô thị này sẽ cung cấp ra thị trường 1.224 sản phẩm bao gồm lô nền nhà phố thương mại, biệt thự. Dự án chia thành 5 phân khu (tổng diện tích 33,9 ha) mang tên Diamond Sports, The Emeralds, Diamond Central, The Ruby, Diamond Villas.

Diamond City sở hữu hệ dịch vụ nội khu đa dạng như trường mầm non chất lượng cao, quảng trường Adamas nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật - nước - ánh sáng, trung tâm thương mại Diamond Center...

Tổ hợp luyện tập thể dục, thể thao đầy đủ tiện nghi tại phân khu Diamond Sports. Ảnh phối cảnh: Công ty Thành Phương

Nổi bật là phân khu Diamond Sports với chuỗi tiện ích thể thao đa dạng như bể bơi phân làn rộng hơn 40 m, khu vực gym - spa riêng tư, sân tennis, khu thể dục ngoài trời... Bên cạnh đó, phân khu Diamond Villas sở hữu không gian sống sang trọng với những trải nghiệm riêng tư, biệt lập như hồ bơi, clubhouse, an ninh 24/7... Các quy hoạch này được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ mở ra trải nghiệm sống mới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Đại diện chủ đầu tư Thành Phương cam kết đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư tại Diamond City bằng 4 tiêu chuẩn được đặt ra là: an tâm ở tiến độ bàn giao, an tâm về tài chính với sự đồng hành của ngân hàng hàng đầu, an tâm về pháp lý minh bạch, an tâm đầu tư khi giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

Mang tiềm lực lớn từ chủ đầu tư

Diamond City được đầu tư bởi Công ty cổ phần đầu tư - bất động sản Thành Phương (ra mắt thị trường từ năm 2016). Thông qua dự án này cùng quá trình đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dự án, đảm bảo tiến độ thi công, ban lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại thị trường Bình Phước.

"Doanh nghiệp đã góp phần mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư cũng như kiến tạo nơi an cư, lạc nghiệp mới cho người dân", đại diện Thành Phương cho biết.

Đại diện chủ đầu tư Thành Phương phát biểu tại sự kiện giới thiệu dự án Diamond City Lộc Ninh. Ảnh: Công ty Thành Phương

Trước đó, Thành Phương là một trong những chủ đầu tư, nhà phát triển dự án của khu đô thị The Gold City, khu đô thị Tà Bế Gold City, khu dân cư cao cấp Phước Bình, trung tâm thương mại Đồng Xoài - The Light City... Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia phát triển các dịch vụ của hệ thống giáo dục mầm non Thần Đồng, hệ thống bán lẻ The Gold Mart, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sunfarm, các cụm công nghiệp Tân Phú, Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tiến Hưng 1...

Quế Anh