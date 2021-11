Tiềm năng đầu tư tại các nơi được quy hoạch lên thành phố

Tại nhiều địa phương được quy hoạch lên thành phố, giá bất động sản có dấu hiệu tăng như Thủ Đức (TP HCM), Dĩ An và Thuận An (Bình Dương)…

Khoảng 10 năm trở lại đây, sau mỗi thông tin nâng cấp đơn hành chính ở các địa phương, giá đất tại khu vực đó đều có sự biến chuyển mạnh mẽ. Nhiều khu vực giá đã biến động đáng kể khi manh nha thông tin huyện lên quận, từ thị xã lên thành phố và tăng vọt vào thời điểm nhận quyết định chính thức. Không ít nhà đầu tư đã hưởng lợi khi chuyển dịch dòng vốn vào một số địa phương chuẩn bị được nâng cấp lên thành phố.

Kịch bản tăng giá đất đã xảy ra tại TP Thủ Đức (TP HCM), Dĩ An và Thuận An (Bình Dương), Hà Tiên và Phú Quốc (Kiên Giang), Sầm Sơn (Thanh Hóa)... Đơn cử, tại TP Thủ Đức, báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, nếu so với 2019, giá bán căn hộ một số vùng tại khu vực này đã tăng khoảng hai lần. 3 năm trước, giá căn hộ tại các quận 2, 9, Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức) cao nhất khoảng 35 triệu đồng một m2 nhưng đến quý II năm nay, giá căn hộ ghi nhận mức thấp nhất 40 triệu đồng và giá nhà chung cư trung bình đã vọt lên 60 triệu đồng.

Tương tự, giai đoạn Dĩ An, Thuận An lên thành phố, giá bất động sản cũng ghi nhận tăng. Từ năm 2018 trở về trước, các dự án căn hộ tại Bình Dương có giá dao động từ 25 - 30 triệu đồng mỗi m2. Nhưng đến năm 2019, các dự án căn hộ tại Dĩ An và Thuận An vọt lên vùng giá 35-37 triệu đồng. Đến quý II/2020, giá nhà tại Bình Dương tiếp tục leo lên ngưỡng trên dưới 40 triệu đồng.

Bên cạnh những thành phố lớn, đô thị trọng điểm, trung tâm kinh tế, du lịch... đã phát triển nhộn nhịp và trở thành các "điểm nóng", ở khu vực ven đô, đô thị vệ tinh và các đô thị sắp được nâng cấp cũng tỏa ra sức hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Ở ven biển phía Nam, một số khu vực đang tạo sức hút với các nhà đầu tư do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và nhà ở cho người dân sẽ tăng cao. Một trong những địa phương được giới đầu tư chú ý là thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, nơi được xác định lộ trình nâng cấp lên thành phố vào năm 2025. Tại đây, hàng loạt khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thể thao hiện đại... đang được đẩy mạnh đầu tư.

Thị xã La Gi từ trên cao, đô thị trung tâm phía Nam Bình Thuận

Vì đâu thị trường bất động sản ở các địa phương sắp nâng cấp từ thị xã lên thành phố lại hấp dẫn đến vậy? Những tiêu chí nào cần đặt ra khi xuống tiền tại các địa phương này? Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi xuống tiền tại các "vùng trũng" bất động sản này?

Những nội dung này sẽ được các chuyên gia phân tích, thảo luận trong tọa đàm "Tiềm năng và cơ hội thị trường bất động sản các địa phương sắp lên thành phố". Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Đính - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực Miền nam, Batdongsan (thuộc PropertyGuru). Tọa đàm dự kiến phát sóng trên các nền tảng của VnExpress lúc 14h ngày 28/11.

Hoài Phong