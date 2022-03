Tiềm năng đầu tư nhà phố thương mại tại Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng TàuCác dự án nhà phố thương mại gần khu vực cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư.

Giới chuyên gia cho rằng, nhà phố thương mại được lòng giới đầu tư nhờ khả năng sinh lời khi vừa kinh doanh, vừa là chốn an cư lâu dài. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản phảm nhà phố thương mại ở các thành phố lớn ngày càng ít do quỹ đất hạn chế. Do đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng tìm về các khu vực trung tâm các tỉnh để đón đầu thời cơ. Nhiều người kỳ vọng phân khúc nhà phố thương mại tại đây sẽ có biên độ tăng giá mạnh hơn. Xu thế này cũng dần rõ nét với sự xuất hiện của hàng loạt khu nhà phố thương mại tại các đô thị như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trong đó, thị trường Phú Mỹ, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang là đích ngắm mới của nhiều nhà đầu tư nhờ dư địa phát triển lớn. Thị xã Phú Mỹ được chia làm 4 khu lõi là Cái Mép Hạ, Cái Mép, Phú Mỹ và Mỹ Xuân tương ứng với các ngành công nghiệp - hành chính - dịch vụ và mậu dịch tự do. Theo kế hoạch, Phú Mỹ đang được quy hoạch toàn diện theo định hướng phát triển thành phố đô thị loại 2 gắn liền với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025. Nơi đây quy tụ hơn 15.000 chuyên gia và 100.000 lao động - những khách hàng tiềm năng của sản phẩm nhà phố thương mại.

Phố thương mại nằm trong khu vực cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải thu hút chuyên gia nước ngoài, lao động tri thức. Ảnh minh họa dự án Salaphumy Park Residence.

Theo các chuyên gia, nhà phố thương mại có khả năng tạo ra dòng lợi nhuận tức thời cũng như dài hạn, vừa đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai. Những sản phẩm nằm trong các khu đô thị có quy hoạch bài bản, được xây dựng cơ bản và pháp lý sở hữu lâu dài sẽ thu hút nhà đầu tư.

Thực tế, nhà phố thương mại nằm tại những khu dân cư compound khép kín, thừa hưởng vị trí thuận tiện, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng dân cư trí thức, thịnh vượng sẽ đảm bảo lợi nhuận đầu tư từ việc khai thác cho thuê nhiều ngành nghề, dịch vụ phục vụ cho cộng đồng dân cư ổn định, lâu dài.

Phối cảnh dự án dự án Salaphumy Park Residence tại Phú Mỹ.

Đáp ứng nhu cầu của thị trường, dự án Salaphumy Park Residence được giới thiệu ra thị trường mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, dự án được quy hoạch trở thành một trong những khu compound khép kín đảm bảo an ninh với đầy đủ tiện ích cao cấp đầu tiên trong khu vực quốc tế Cái Mép - Thị Vải tương lai trở thành thành phố cảng biển nhộn nhịp, giao thương sầm uất. Dự án sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp khép kín, trong đó có phân khu dành riêng cho giới chuyên gia đến đây làm việc và sinh sống. Theo chủ đầu tư, Salaphumy Park Residence được thiết kế, xây dựng, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao.

Tại dự án, sản phẩm nhà phố thương mại sở hữu nhiều lợi thế mang đến "giá trị kép" cho nhà đầu tư vì số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 50 căn, đảm bảo tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, diện tích sử dụng lên đến 300m2, vị trí nằm trên trục đường có lộ giới 20,5m phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Tất cả căn nhà phố thương mại nằm trên trục đường trung tâm, vỉa hè lát đá hoa cương sang trọng và được phép kinh doanh.

Lợi thế của dự án còn đến từ vị trí đắc địa kết nối nhanh với khu vực lân cận như Quốc lộ 51, đường nội khu công nghiệp, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng nội địa Đức Hạnh và cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Bên cạnh đó, dự án dễ dàng đón lượng du khách lớn từ thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu hay sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai và về TP HCM nhanh chóng chỉ trong một giờ.

Tâm Anh