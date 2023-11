Tiềm năng đầu tư nhà phố tại Flamingo Ibiza Hải Tiến

Thanh HóaCác sản phẩm tại Flamingo Ibiza Hải Tiến được lòng nhà đầu tư nhờ chính sách ưu đãi, tiềm năng sinh lời bền vững cùng điểm tựa từ hạ tầng, quy hoạch

Sản phẩm chất lượng

Bộ sưu tập sản phẩm Flamingo Ibiza Hải Tiến gồm nhiều loại hình, như villa - biệt thự cao cấp, villa shoptel - biệt thự thương mại, mini hotel, residence - căn hộ... Tất cả sản phẩm theo trường phái kiến trúc riêng biệt, độc đáo của chủ đầu tư Flamingo.

"Thành phố sắc màu" Flamingo Ibiza Hải Tiến đang hiện hữu bên bờ biển. Ảnh: Flamingo

Thiết kế các sản phẩm được tối ưu hóa cho nhiều mục đích khác nhau, vừa để ở, vừa khai thác kinh doanh. Chủ biệt thự linh hoạt sử dụng các tầng theo nhu cầu làm văn phòng, cửa hàng, spa, làm nail... hoặc kinh doanh lưu trú.

Trong khi đó, các căn mini hotel cho phép chủ sở hữu khai thác làm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hay trung tâm thương mại... Các dòng căn hộ cũng có thể sử dụng để kinh doanh lưu trú, phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách khi tới Flamingo Ibiza Hải Tiến, chủ đầu tư này rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ vỉa hè trong thành phố... Ở đó, mọi tiện ích đều trở thành những điểm check-in, mang đậm nét Art Color Design và giữ vững chất nghệ thuật vốn có của Flamingo.

"Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu, hứa hẹn những trải nghiệm mới mẻ cho du khách", chủ đầu tư mô tả.

Chủ đầu tư kỳ vọng, với giỏ hàng chất lượng, Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ giải quyết tốt hạn chế về nguồn cung cũng như làm mới mô hình du lịch của Thanh Hóa. Khi ngành du lịch địa phương thiếu vắng những dịch vụ cao cấp, dự án sẽ mang đến diện mạo mới bằng sản phẩm chất lượng, thu hút và giữ chân du khách.

Thuận lợi đầu tư, kinh doanh

Hiện, Flamingo Holding tung loạt chính sách ưu đãi cho người mua. Theo công bố, khách hàng đầu tư 15% giá trị hợp đồng có thể nhận ngay biệt thự trong thành phố thương mại, du lịch đẳng cấp bên bờ biển Hải Tiến. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng; hỗ trợ kinh doanh bằng tiền mặt đến 7% một năm. Với khách hàng không lựa chọn vay vốn ngân hàng, chủ đầu tư chiết khấu 5,5% trên tổng giá trị hợp đồng mua bán (trước VAT).

Nhà đầu tư còn hưởng chính sách giảm 12% một năm trên dòng tiền và số ngày thanh toán trước hạn cùng hai năm miễn phí dịch vụ ngay khi mới thanh toán một phần giá trị hợp đồng.

Để gia tăng hiệu quả hoạt động tự doanh, Flamingo Holdings lập phương án hỗ trợ trong thời gian đầu kinh doanh, kết hợp với các đơn vị lữ hành giới thiệu sản phẩm hay áp dụng ứng dụng quản lý On The Go hỗ trợ chủ sở hữu kinh doanh và vận hành căn hộ nghỉ dưỡng hiệu quả.

Ông Bùi Xuân Mạnh, chủ một chuỗi nhà hàng ở Hà Nội, đang cân nhắc xuống tiền mua một căn villa và một căn studio tại dự án. Sau hơn một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư, ông đánh giá đây là một dòng sản phẩm đầy tiềm năng, có giá trị khai thác kinh doanh trong hiện tại và tích sản lâu dài.

Ông cho rằng, Hải Tiến có nhiều tiềm năng phát triển. Cộng với sự đầu tư của tập đoàn Flamingo, nơi đây hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch, kéo theo nhu cầu mua sắm, giải trí, sử dụng dịch vụ tăng lên. Đây là nền tảng để khai thác kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là ngành F&B. Bên cạnh đó, chủ sở hữu có thể linh hoạt chuyển đổi công năng, kinh doanh nhiều loại hình mang lại lợi nhuận, nhất là kinh doanh lưu trú, phục vụ lượng khách du lịch dồi dào.

Nhà đầu tư này phân tích, một căn villa có thể mở nhà hàng, nhắm đến nhu cầu ăn uống của lượng lớn khách đến Flamingo Ibiza Hải Tiến. Trong khi đó, căn hộ studio giá khoảng 1,8 tỷ đồng có thể kinh doanh lưu trú quanh năm. "Với mức giá thuê khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi đêm, tôi có thể thu về khoảng hơn chục triệu mỗi tháng, tỷ suất sinh lời trên 8% mỗi năm, lời hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng", ông Mạnh phân tích.

Trong tương lai, khi Flamingo Ibiza Hải Tiến đi vào hoạt động ổn định, nhà đầu tư này tin tằng giá trị các sản phẩm sẽ tiếp tục tăng giá, tương tự các dự án trước đó của Flamingo.

Phôi cảnh tuyến phố kinh doanh sầm uất trong dự án trong tương lai. Ảnh: Flamingo

Tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn

Ngoài ưu điểm của từng dòng sản phẩm, Flamingo Ibiza Hải Tiến còn hút giới đầu tư bởi tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn, khi thị trường bất động sản Hải Tiến vẫn ở giai đoạn đầu phát triển.

"Thị trường ở các thành phố lớn hay trung tâm du lịch nổi tiếng dần bão hòa nên tôi ưu tiên 'đánh bắt xa bờ', lựa chọn những vùng đất mới ít cạnh tranh, có tiềm năng phát triển du lịch, lượng khách hứa hẹn... như Hải Tiến", ông Mạnh đánh giá.

Tương tự ông Mạnh, nhiều nhà đầu tư đang săn tìm cơ hội tại thị trường Hải Tiến, trong bối cảnh giá đất ven biển Hải Tiến còn "mềm", nhiều dư địa tăng trưởng. Thống kê trên các trang rao bán bất động sản, mức giá tại đây dao động từ 30-40 triệu đồng một m2, thậm chí nhiều nơi giá chưa đến 20 triệu đồng một m2.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là vùng đất giàu tiềm năng nhờ lực đẩy lớn được cộng hưởng từ hạ tầng, du lịch và đặc biệt là tuyến đường ven biển Hải Tiến - Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, Hoằng Hóa phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030, hứa hẹn những đột phá về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Việc Thanh Hóa nghiên cứu phát triển các đường bay trong nước và quốc tế đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân, cũng tạo nên hiệu ứng kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 thu hút 18,5 triệu khách du lịch.

Phối cảnh dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến - điểm check-in, ăn uống, vui chơi, giải trí, lễ hội. Ảnh: Flamingo

Bên cạnh đó, thành công từ các dự án của Flamingo tại Đại Lải và Cát Bà trước đây là minh chứng cho triển vọng tăng trưởng của Flamingo Ibiza Hải Tiến trong tương lai. Chủ đầu tư kỳ vọng, khi Flamingo Ibiza Hải Tiến đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn tại Thanh Hóa, là "thành phố kinh doanh" hiệu quả dành cho các nhà đầu tư.

Hoài Phong