Tiềm năng đầu tư đại đô thị phức hợp ven biển Sầm Sơn

Sun Group kỳ vọng sự xuất hiện của đại đô thị Sun Grand Boulevard tại mặt đường ven biển Hồ Xuân Hương sẽ thu hút dòng tiền lớn đổ vào bất động sản Sầm Sơn.

Đại đô thị ven biển - hướng mới cho bất động sản Sầm Sơn

Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs), giá đất nền tại nhiều khu vực ở Thanh Hoá đầu năm 2021 tăng trung bình khoảng 40-60% so với cuối năm ngoái. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VARS cho biết, tại Sầm Sơn, giá đất mặt đường Hồ Xuân Hương thậm chí ngang ngửa so với khu vực trung tâm Hà Nội, TP HCM, khi nhiều mảnh đã cán mốc giá 100-140 triệu đồng/m2, tăng gấp ba so với thời điểm năm 2015-2016.

Đường ven biển Hồ Xuân Hương thu hút khách du lịch. Ảnh: Sun Group.

Trong đó, tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương kéo dài khoảng 3,5km từ chân núi Trường Lệ đến đường Trần Nhân Tông, được đánh giá là khu vực trung tâm, có giá trị cao tại Sầm Sơn."Đây vốn là tuyến đường sầm uất, đắt giá, có tiềm năng kinh doanh đắc địa không kém những trục đường tọa lạc ở các đô thị biển nổi tiếng như đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng), đường Trần Phú (Nha Trang)...", TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Tuy nhiên, hiện nay, dọc tuyến đường này hầu hết là các khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán bình dân và thường quá tải mỗi dịp cao điểm. Dù là mặt tiền của Sầm Sơn nhưng tuyến đường đang thiếu các dự án đẳng cấp, quy mô lớn để xứng tầm là "gương mặt đại diện" cho thành phố biển.

Theo Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhu cầu du lịch ở Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung không chỉ dừng lại ở tắm biển, nghỉ mát mà đã phát triển đa dạng loại hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm, giải trí, hội nghị... Do vậy, xu hướng chung là cần phát triển các đô thị du lịch phức hợp đa dạng tiện ích, chức năng để thay thế dần các khách sạn chỉ đến để nghỉ và tắm biển như trước đây. Đây cũng là giải pháp thu hút dòng tiền từ du lịch quanh năm.

Nhận thấy tiềm năng còn bỏ ngỏ tại Thanh Hóa, không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc... đang tìm hiểu và đầu tư vào bất động sản xứ Thanh.

Phối cảnh khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard tại Sầm Sơn.

Đón đầu cơ hội lấp đầy khoảng trống hạ tầng du lịch tại Sầm Sơn, Sun Group phát triển đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard với diện tích lên đến 310ha, tiếp giáp mặt đường Hồ Xuân Hương thông qua quảng trường biển rộng 2ha. Dự án bao gồm tổ hợp thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp cùng một trong những trục đại lộ thương mại lớn nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút du khách khi đến Sầm Sơn.

Hình mẫu bất động sản cao cấp

Cắt nghĩa về làn sóng đầu tư vào Sầm Sơn, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng thành phố biển đã chứng minh sức hấp dẫn khi thu hút nhiều tập đoàn lớn. Đáng chú ý có Sun Group với tiềm lực phát triển dòng sản phẩm bất động sản cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng cùng kinh nghiệm kiến tạo các khu đô thị du lịch, quần thể vui chơi, giải trí quy mô.

Sun Group không chỉ quan tâm yếu tố du lịch mà còn kỳ vọng "thổi hồn" cho những khu đô thị phức hợp tại mỗi điểm đến. Giống như mô hình thành công ở Nam Phú Quốc, chủ đầu tư dự định kiến tạo khu đô thị du lịch hấp dẫn, đủ sức góp phần thay đổi diện mạo cho Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Với đại đô thị Sun Grand Boulevard, ngoài 4 phân khu shophouse đầu tiên, chủ đầu tư dự kiến phát triển nhiều dòng sản phẩm bất động sản cao cấp khác để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của dòng khách thượng lưu.

Đại đô thị Sun Grand Boulevard lấy cảm hứng từ những đại lộ nổi tiếng thế giới.

"Được kiến tạo theo mô hình hệ sinh thái du lịch, dự án đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ lưu trú đến vui chơi, giải trí, mua sắm. Chủ nhân các bất động sản và du khách sẽ thừa hưởng những lợi thế 'độc nhất vô nhị' của thành phố du lịch, nơi ngập tràn hoạt động lễ hội đặc sắc, tiện ích tầm quốc tế như: hệ thống công viên vui chơi giải trí Sun World rộng 33,6ha; quảng trường biển, khu phố đi bộ, dãy phố mua sắm nhộn nhịp suốt đêm ngày...", chủ đầu tư cho biết.

Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính, dự án Sun Grand Boulevard cùng với chuỗi dự án lớn tiếp theo trong hệ sinh thái Sun Group là một trong những động lực khiến thị trường địa ốc Sầm Sơn tăng nhiệt từ đầu năm đến nay, hứa hẹn giải "cơn khát" hạ tầng du lịch cao cấp ở Sầm Sơn.

"Cách làm này tạo ra mặt bằng giá cao, ổn định và tạo dựng niềm tin cho thị trường. Khi tạo thành những quần thể giải trí - kinh doanh thương mại - nghỉ dưỡng chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu của hàng triệu lượt khách đổ về Sầm Sơn mỗi năm, đưa Sầm Sơn thành điểm du lịch đẳng cấp mới", ông Đính nói và dự đoán bất động sản Thanh Hóa sẽ phát triển ổn định và đón dòng tiền lớn, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Hoài Phong