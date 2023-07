Tiềm năng đầu tư của Flamingo Tân Trào Resort

Tuyên QuangKiến trúc hài hòa, công năng phục vụ cho hoạt động thương mại và lưu trú, hệ thống tiện ích, dịch vụ, trải nghiệm đa dạng là ưu thế của Flamingo Tân Trào Resort

Quần thể Flamingo Tân Trào Resort là dự án đầu tiên của Flamingo Holdings tại Tuyên Quang. Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng cho chủ sở hữu và tối ưu trải nghiệm của du khách, tập đoàn lần đầu cho ra mắt 300 sản phẩm với mô hình hai trong một: nhà phố shophouse kết hợp với mô hình lưu trú homestay.

Bên trong không gian căn shophouse của Flamingo Tân Trào Resort. Ảnh: Flamingo Holdings

Sản phẩm được thiết kế 3 tầng, mặt bằng tầng một rộng, phù hợp kinh doanh cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm, quán cà phê... Chủ đầu tư bố trí thêm một sảnh riêng biệt và lối đón khách lên tầng hai và tầng ba. Không gian này có thể để ở hoặc khai thác dịch vụ lưu trú. Với mặt bằng và cách bố trí này, chủ sở hữu và du khách vừa có không gian nghỉ ngơi, thư giãn riêng tư, vừa thuận tiện di chuyển đến các gian hàng mua sắm cùng hệ thống tiện ích nội khu.

Nhìn từ bên ngoài, tổng thể khu vực shophouse mang phong cách hiện đại với những dãy nhà phố được quy hoạch theo hàng lối, có những đường nét thiết kế, hoa văn trang trí lấy cảm hứng từ cộng đồng bản địa và lịch sử địa phương. Chủ đầu tư Flamingo Holdings áp dụng chính sách bàn giao thô, tự hoàn thiện nội thất giúp chủ sở hữu tối ưu chi phí, tối đa tính cá nhân hóa và sắc màu riêng của mỗi căn.

Các căn nhà phố tại Flamingo Tân Trào Resort được bàn giao thô để khách hàng tự làm nội thất. Ảnh: Flamingo Holdings

Ông Nguyễn Huy Tường, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Tuyên Quang cho biết dòng sản phẩm nhà phố thương mại không còn xa lạ nhưng thị trường tỉnh vẫn đang thiếu vắng những dự án có bản sắc riêng như Flamingo Tân Trào Resort. Thời gian qua, đã có khá nhiều nhà đầu tư trong khu vực miền Bắc về Tuyên Quang khảo sát dự án.

Chính sách bán hàng mới được tung ra với nhiều ưu đãi, khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán lên đến 10%, và hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho 70% giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, Flamingo Tân Trào Resort còn dành riêng cho nhà đầu tư gói quà tặng lên đến 400 triệu đồng. Khách đã mua nhà, khi có nhu cầu thuê nghỉ dưỡng thông qua ứng dụng On The Go (được chủ đầu tư Flamingo Holdings trực tiếp phát triển) sẽ được giảm ngay 50% giá phòng mỗi đêm.

Sau khi đi vào khai thác, Flamingo Tân Trào Resort hứa hẹn mang tới cho thị trường khoảng 2.000 phòng nghỉ cao cấp, đến từ một khách sạn và hệ thống shophouse - homestay, giải bài toán thiếu hụt cơ sở hạ tầng lưu trú tại địa phương, nhất là trong những dịp nghỉ lễ cao điểm.

Flamingo Tân Trào Resort bao gồm 3 phân khu Mùa Hoa - Páo Dung - Việt Bắc. Ảnh: Flamingo Holdings

Flamingo Tân Trào Resort có vị trí thuận tiện di chuyển đến các địa điểm ở Tuyên Quang, cảnh quan dọc hai bờ dòng sông Phó Đáy, hệ thống 36 tiện ích và dịch vụ đa dạng như tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện Mùa Hoa, hội trường Việt Bắc, nhà hàng cơm Kháng Chiến... Chủ đầu tư dành quỹ đất lớn bên dòng sông Phó Đáy để xây dựng công viên chủ đề "Một thoáng Thành Tuyên", nơi mang đến những lời ca, điệu nhảy đặc trưng của cộng đồng dân tộc miền núi đến gần hơn với du khách.

"Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội Lồng Tồng (người Tày), lễ hội hát Then - Bơi mảng, lễ Cấp Sắc (người Dao)... Những lễ hội giúp mang về doanh thu cho du lịch địa phương lẫn nhà đầu tư", đại diện Flamingo Holdings chia sẻ.

Yên Chi