Tiềm năng đầu tư của dự án Glory Heights

Giới đầu tư đánh giá dự án Glory Heights có nhiều tiềm năng phát triển khi sở hữu nhiều ưu điểm giống The Landmark.

Vừa mắt thị trường, Glory Heights - dự án căn hộ cao cấp tiếp theo tại đại đô thị Vinhomes Grand Park gây ấn tượng với giới đầu tư nhờ sở hữu nhiều điểm khác biệt. Ông Đặng Trường Thịnh - Giám đốc bán hàng sàn giao dịch NS (TP Thủ Đức) đánh giá, dự án đang tái hiện lại The Landmark (tại Vinhomes Central Park) giữa trung tâm khu Đông.

"Thời điểm mở bán vào năm 2015, The Landmark thu hút giới thượng lưu khi nằm tại vị trí tâm điểm của khu đô thị Vinhomes Central Park. Giỏ hàng hết nhanh chóng bởi nhà đầu tư nhìn thấy rõ tiềm năng từ vị trí đắc địa, tầm view đẹp và cuộc sống nghỉ dưỡng với công viên trung tâm, quảng trường, hệ tiện ích cao cấp, bến thuyền đẳng cấp bên sông... Đó là lý do mức giá tại đây vẫn tăng", ông Thịnh nói.

The Landmark nhìn từ sông Sài Gòn. Ảnh: Vinhomes

Chuyên gia này cho rằng, Glory Heights có nhiều điểm tương đồng so với dự án The Landmark lúc đó, thậm chí còn đáp ứng nhu cầu sống sang, chất và tận hưởng của tầng lớp thượng lưu. Dự án có nhiều tiềm năng phát triển giống như The Landmark thời điểm đó.

Glory Heights này nằm ngay trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, kề cận trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, vị trí lõi trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park. Nếu The Landmark sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn thì Glory Heights lại ôm trọn hoàng hôn trên sông nhờ hai mặt giáp sông Đồng Nai và sông Tắc, mang cảm hứng nghệ thuật và trải nghiệm. Dự án sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh quảng trường Golden Eagle, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, công viên ánh sáng và các con sông trải rộng.

Glory Heights nằm tại vị trí kế cận tụ điểm mua sắm Vinhomes Grand Park là Vincom Mega Mall và đại lộ Rodeo. Ảnh phối cảnh minh họa: Vinhomes

Bên cạnh đó, Glory Heights còn sở hữu chuỗi tiện ích chăm sóc sức khoẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park với bể jacuzzi, phòng sauna riêng biệt cùng khu vực karaoke gia đình. Hệ thống tiện ích đẳng cấp nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cho giới thượng lưu.

Phối cảnh dự án Glory Heights. Ảnh minh họa: Vinhomes

Nét khác biệt của dự án còn đến từ thiết kế. Các tòa nhà của Glory Heights đều được lắp đặt hệ thống đèn đèn Led Linear; Led Flood light trên phần mái và thân toà cùng dàn LED down light trong sảnh.

"Với những giá trị độc đáo, được đo vẽ tỉ mỉ, Glory Heights không chỉ mang đến chất sống riêng tư mà còn giàu tiềm năng sinh lời trong tương lai", đại diện chủ đầu tư đánh giá.

Tâm Anh