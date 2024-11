Tiềm năng đầu tư của Artisan Park

Dự án Artisan Park do Gamuda Land đầu tư tọa lạc tại thành phố mới Bình Dương, sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Artisan Park nằm trên mặt tiền ba con đường: Phạm Văn Đồng, Lê Hoàn và Võ Thị Sáu. Từ đây đến đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cách ga metro, WTC Gateway chỉ khoảng 300 - 500 m... Cư dân mất chỉ vài phút để di chuyển đến trung tâm hành chính tỉnh, các khu công nghiệp lớn và hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích ngoại khu hiện đại.

Dự án gồm ba phân khu, mỗi phân khu mang một màu sắc và trải nghiệm sống riêng. Nếu The Orbit là đại diện của sự sôi động, The Ori nổi bật với nét bình yên thì The Ova được quy hoạch là phân khu của sự thịnh vượng.

Phối cảnh 3D Artisan Park tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Gamuda Land

Các phân khu đều thiết kế theo kiến trúc Biophilic, chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, kiến tạo không gian sống xanh và bền vững. Công viên cộng đồng, vườn nội khu, bãi cỏ Miyawaki và vườn thư giãn được bố trí hài hòa, mang đến không khí trong lành.

Dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu "all-in-one" với phố mua sắm sầm uất, phố đi bộ Alfresco và quảng trường trung tâm. Các tiện ích thể thao như sân bóng rổ, sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe. Với 119 bãi đậu xe hơi và 126 bãi đậu xe máy, cùng trạm sạc xe điện, cư dân có thể yên tâm về chỗ đậu xe thuận tiện ngay trong tầm mắt.

Theo đại diện chủ đầu tư, với nhiều lợi thế cạnh tranh, vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, liền kề ga metro số 1 (nối dài) và WTC, Artisan Park có thể mang đến cơ hội an cư và kinh doanh sinh lời cho các nhà đầu tư trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Theo báo cáo của Smartland, các dự án gần ga metro thường có mức tăng giá 5 - 15% so với mặt bằng chung.

Số liệu của website batdongsan cũng chỉ ra giá cho thuê căn hộ, nhà phố tại Bình Dương đang tăng 8 - 13% so với cùng kỳ năm trước. Artisan Park với vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại phù hợp nhu cầu kinh doanh và an cư của các chuyên gia, nhân sự cấp cao, được chủ đầu tư kỳ vọng mang lại lợi nhuận cho thuê ổn định cho nhà đầu tư.

Thiết kế 3D nhà phố Artisan Park đa công năng vừa an cư vừa kinh doanh, cho thuê... Ảnh: Gamuda Land

Uy tín của chủ đầu tư Gamuda Land cũng là một trong những lý do cho tiềm năng sinh lời của Artisan Park. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Gamuda Land cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng.

Ngày 23/11 Gamuda Land sẽ mở bán dự án nhà phố thương mại Artisan Park với nhiều ưu đãi dành riêng cho khách tham dự sự kiện. Theo đó, chủ đầu tư cam kết thuê lại lên đến 6% một năm, mang lại lợi nhuận tối đa 24%. Ưu đãi chiết khấu đến 12% cùng hỗ trợ vay vốn giúp khách hàng tối ưu dòng tiền. Dự án dự kiến bàn giao vào tháng 3/2025.

Thị trường bất động sản Bình Dương đang trên đà tăng trưởng, ghi nhận mức quan tâm tăng 32% trong quý ba, theo báo cáo của trang Batdongsan. Sức hút này đến từ nền tảng công nghiệp, hạ tầng giao thông đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, khu vực Thủ Dầu Một với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư bất động sản khu vực phía Nam.

Thế Đan