Tiềm năng đầu tư căn hộ dọc metro TP HCM - Thủ Dầu Một

Metro kết nối TP HCM - Thủ Dầu Một đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2028, tạo tiềm năng dài hạn cho các dự án căn hộ.

TP HCM đặt mục tiêu phát triển mạng lưới metro bao phủ khắp các khu vực. Ngoài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành, giai đoạn 2026-2030, TP HCM đặt mục tiêu có thêm 5 tuyến, dài 187 km. Đến năm 2035, thành phố sẽ hoàn thiện thêm khoảng 10 tuyến khác, trong đó có tuyến TP HCM - Thủ Dầu Một

Việc tuyến Metro số 1 đã vận hành ổn định với hơn 55.000 lượt khách mỗi ngày cho thấy nhu cầu đối với giao thông đường sắt đô thị tại TP.HCM đang gia tăng. Song song với đó, thành phố đang thúc đẩy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tập trung xây dựng các khu dân cư và dịch vụ quanh nhà ga metro nhằm tối ưu quỹ đất và tăng khả năng kết nối.

Ngoài ra, một số trục giao thông quan trọng cũng đang được nâng cấp. Đơn cử, Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên khoảng 60 m từ 8 làn xe, góp phần tăng khả năng kết nối giữa TP HCM và các đô thị công nghiệp phía Bắc.

Trong bối cảnh nguồn cung trung tâm hạn chế và hạ tầng metro dần hình thành, các dự án căn hộ nằm gần tuyến metro đang được nhiều nhà đầu tư theo dõi. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, với nhà đầu tư trung và dài hạn, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở kỳ vọng hạ tầng mà còn ở nhu cầu sử dụng thực tế. Những dự án nằm trong khu vực dân cư đã hình thành, có kết nối giao thông thuận lợi thường có lợi thế về khả năng khai thác và thanh khoản.

Trong nhóm dự án dọc tuyến metro TP HCM - Thủ Dầu Một, Bcons NewSky có vị trí cách ga dự kiến khoảng 100 m.

Phối cảnh Bcons NewSky với vị trí cách ga dự kiến 100 m. Ảnh: Bcons

Dự án nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, tọa lạc tại khu Đông Bắc TP HCM - khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ thống tiện ích ngoại khu tương đối hoàn chỉnh. Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển theo hướng căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực, với mức giá tiếp cận được so với mặt bằng chung của thị trường.

Ở góc độ chủ đầu tư, Bcons là đơn vị đã triển khai và bàn giao nhiều dự án căn hộ tại khu Đông Bắc TP HCM, qua đó tạo được mức độ nhận diện nhất định về tiến độ và pháp lý trên thị trường.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Bcons

Theo giới quan sát, trong chu kỳ phát triển hạ tầng mới, các dự án nằm trên trục giao thông lớn và gần tuyến metro thường được chú ý nhờ khả năng kết nối thuận tiện và tiềm năng khai thác trong dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc vào vị trí cụ thể, nhu cầu thực tế của khu vực và mức giá tại thời điểm tham gia thị trường.

Hoài Phương