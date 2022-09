Tiềm năng đầu tư căn hộ chung cư ven Sài Gòn

Các dòng sản phẩm căn hộ giá trên dưới 40 triệu đồng mỗi m2 tại các đô thị ven TP HCM được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Anh Vũ Tấn Long (ngụ TP Thủ Đức) đang "đỏ mắt" tìm kiếm các dòng sản phẩm bất động sản có giá khoảng 2 tỷ đồng. Theo nhà đầu tư này, nguồn cung đất nền tại TP HCM đang rất khan hiếm do những rào cản về pháp lý. "Nếu muốn mua đất nền, tôi buộc phải đi xa thành phố để săn lùng. Tuy nhiên, giá đất ở những vùng xa xôi cũng rất đắt đỏ do bị 'thổi' lên quá cao", anh Long tính toán.

Nhận định của anh Long là có cơ sở, bởi theo khảo sát của DKRA Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, nguồn cung đất nền tại TP HCM rất hạn chế. Chủ yếu là các dự án cá nhân đứng ra phân lô, quy mô nhỏ lẻ tập trung ở các huyện của khu Nam thành phố, tiếp giáp với tỉnh Long An.

Thay vì đầu tư đất nền, với ngân sách 2 tỷ đồng, anh Long cũng hướng sự quan tâm tới dòng sản phẩm căn hộ chung cư. Tuy nhiên, anh không dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm này tại TP HCM, khi mặt bằng giá nhà cao tầng đang neo ở mức cao.

Theo CBRE, giá sơ cấp trung bình toàn thị trường thành phố đạt 2.455 USD mỗi m2 (khoảng 57,6 triệu đồng). Còn theo báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam, mức giá bán căn hộ trung bình tại thành phố đã đạt mức 75,4 triệu đồng mỗi m2, tăng đến 27% theo năm. Trước bối cảnh đó, những nhà đầu tư và người mua ở thực chuyển hướng sang dòng sản phẩm căn hộ tại các đô thị vệ tinh, với mức giá "mềm" hơn.

Anh Long cho biết, một căn hộ tại phường Trường Thọ rộng 67 m2, có giá 3,2 tỷ đồng. Trong khi đó, một căn hộ tương tự tại thành phố Dĩ An (Bình Dương), sát bên hông Thủ Đức có giá 2,6 tỷ đồng.

Bởi gia đình kinh doanh trên quốc lộ 1A, thuận tiện di chuyển đến Dĩ An, nên anh quyết định mua căn hộ Phúc Đạt Connect 2 tọa lạc ở mặt tiền quốc lộ 1K (Phạm Văn Đồng nối dài, phường Đông Hòa, Dĩ An) để thuận tiện an cư cũng như đầu tư.

Tương tự, gia đình chị Mai Thị Huyền (ngụ tại quận Gò Vấp) cũng cân nhắc mua nhà tại dự án Phúc Đạt Connect 2. "Sở dĩ tôi chọn dự án này vì dự án này đã cất nóc, căn hộ chuẩn bị bàn giao. Do đó, vấn đề pháp lý gia đình yên tâm. Ngoài ra, giá bán cũng phù hợp với kế hoạch sắp xếp tài chính của gia đình", chị Huyền nói.

Lợi thế đầu tư và an cư Phúc Đạt Connect 2

Thời gian qua, tại TP Dĩ An, Phúc Đạt Connect 2 nằm trong số những dự án được các nhà đầu tư và người mua ở thực quan tâm. Ngoài yếu tố pháp lý hoàn chỉnh, chuẩn bị bàn giao nhà, dự án được đánh giá cao nhờ lợi thế vị trí, tiện ích.

Từ dự án, cư dân thuận tiện di chuyển tới TP Thủ Đức, TP Biên Hòa cũng như khu vực trung tâm TP HCM. Bên ngoài dự án cũng tích hợp nhiều tiện ích như siêu thị, chợ truyền thống, trường học các cấp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Thủ Đức, Làng đại học Quốc gia TP HCM...

Bên trong dự án, chủ đầu tư tích hợp 30 tiện ích như nhà trẻ, siêu thị, nhà hàng, spa, hồ bơi, khu vui chơi, công viên sân thượng, vườn thiền, khu BBQ, phòng giao dịch ngân hàng...

Phúc Đạt Connect 2 do Phúc Đạt Group làm chủ đầu tư và nhà phát triển dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn S Gold (S Gold Group). Dự án có hai block quy mô 30 tầng nổi và hai tầng hầm với 724 căn hộ, chia 1 - 3 phòng ngủ, diện tích dao động 53,3 - 141,1 m2.

Hiện nay, Dĩ An là khu vực được đầu tư hạ tầng mạnh, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025 với các dự án mở rộng quốc lộ 1K, mở rộng đường Xuyên Á, mở rộng đường vành đai 1 - vành đai 3. Tuyến metro số 1 và số 3 cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài đến Dĩ An. Do đó, những dự án có vị trí thuận lợi như Phúc Đạt Connect 2 hứa hẹn tiềm năng gia tăng giá trị.

Theo các chuyên gia, xu hướng an cư tại khu vực vùng ven đang được nhiều cư dân thành phố lựa chọn. Không gian sống thoáng đãng, trong lành ở vùng ngoại ô là ưu tiên của nhiều người. "Sống ngoại thành, làm nội thành" cũng là phương án cân bằng giữa công việc và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Xu hướng này vừa giải quyết được bài toán về giá nhà, vừa đáp đứng không gian sống xanh, trong lành cho cư dân.

Hoài Phong