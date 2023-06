Tiềm năng của ngành quản trị du lịch, khách sạn

Hiện, Trường Quốc tế xét tuyển thẳng chương trình cử nhân Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Trường Đại học Troy (Mỹ) cấp bằng. Sinh viên ngành này có cơ hội học tập và trải nghiệm tại các tập đoàn du lịch, khách sạn 5 sao từ năm thứ nhất.Trường Đại học Troy thành lập từ năm 1887. Trường xếp thứ 44 trong tổng số trường khu vực và thứ 17 ở danh sách trường công lập tốt nhất phía Nam nước Mỹ trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất 2022-2023, theo US News & World Report năm 2022.Phụ huynh, học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch của Trường Quốc tế tại đây Cơ sở 1: Tầng 1, Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà NộiCơ sở 2: Phòng 302, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, NhânWebsite: is.vnu.edu.vn/ Hotline: 024. 3555 3555; 0983 372 988; 0989 106 633; 0379 88 44 88Fanpage: facebook.com/truongquocte.vnuis