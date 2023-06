Nhu cầu nhân sự an ninh mạng chất lượng cao ngày càng gia tăng do xu hướng công nghệ hóa - IoT hóa cuộc sống, theo các chuyên gia.

Trong hội thảo phát triển nguồn lực An ninh mạng "Vượt thử thách Nắm tương lai" do FPT Jetking tổ chức, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - chuyên gia an toàn thông tin tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng quốc gia, anh Nguyễn Văn Tạo - CEO Vnetwork và ông Harsh Bharwani – CEO Tập đoàn Jetking Ấn Độ đã chia sẻ về tiềm năng của ngành an ninh mạng và đưa ra nhiều lời khuyên cho các bạn trẻ.

Các diễn giả trao đổi trong hội thảo. Ảnh: FPT Jetking

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, thông tin người dùng và doanh nghiệp trở thành "miếng mồi béo bở" đối với tin tặc. Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng hỗ trợ, tin tặc không cần biết quá nhiều kỹ thuật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Xu hướng IoT hóa cuộc sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến tin tặc hoạt động mạnh mẽ hơn. Hiện, con người sử dụng rất nhiều thiết bị là IoT trong cuộc sống hàng ngày như xe Tesla, nhà thông minh...

"Nếu hacker tìm thấy lỗ hổng trong một nhãn hàng, họ sẽ khai thác hàng loạt thiết bị trong đó để chiếm đoạt thông tin. Đồ dùng thường xuyên bị xâm nhập nhất là route, modem hay camera", anh Hiếu chia sẻ.

Hiếu PC chia sẻ về ngành an ninh mạng tại hội thảo. Ảnh: FPT Jetking

Bên cạnh cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức chuyên về bảo mật cũng là đối tượng tấn công của tội phạm mạng. Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên an ninh mạng tại các công ty ở Việt Nam và thế giới ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo của tổ chức Chứng chỉ bảo mật hệ thống thông tin quốc tế, tuy đã tăng 25% trong năm 2020 (tương đương 3,5 triệu người), thế giới vẫn thiếu hơn ba triệu nhân sự an ninh mạng. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương thiếu hụt trầm trọng, khoảng hai triệu chuyên gia.

Từ bối cảnh này, một số bạn trẻ tham gia hội thảo đã đưa ra câu hỏi có nên đầu tư học an ninh mạng tại thời điểm hiện tại, khi tình hình kinh tế đang có nhiều khó khăn. Trả lời vấn đề này, anh Nguyễn Văn Tạo - CEO Vnetwork khẳng định, tất cả mọi người đều sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Lúc này, bản thân cần phải tự làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề này.

Anh Nguyễn Văn Tạo chia sẻ tại phiên thảo luận "Vượt thử thách, Nắm tương lai". Ảnh: FPT Jetking

Anh Hiếu PC cũng chia sẻ, anh từng nâng cấp bản thân không ngừng trong thời điểm anh gặp nhiều khó khăn nhất. Khi còn ở trong tù, chưa biết khi nào bản thân có thể quay về Việt Nam, anh đã học hỏi, trau dồi kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp, tham gia khóa học nghệ thuật...

"Có lẽ những cố gắng và các đóng góp cho chính phủ Mỹ đã giúp mình mình được về nước sớm", nam diễn giả nói thêm.

Theo hai diễn giả, khi kinh tế khó khăn, doanh nghiệp càng cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, người học phải tự nâng cấp bản thân để ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Cơ hội phát triển sẽ đến với người cố gắng hoàn thiện bản thân không ngừng.

Tuy nhiên, người học cũng cần cân nhắc thêm các yếu tố về thời gian, cuộc sống... để có thể đưa ra quyết định phù hợp với bản thân. Nếu có thời gian và tài chính, các bạn có thể học tập tại các đơn vị đào tạo bài bản để có nhiều cơ hội tiếp xúc với giảng viên, doanh nghiệp và bạn học. Ngược lại, mọi người có thể tự học hoặc tham gia các buổi workshop, talkshow vào cuối tuần để cập nhật kiến thức mới.

Nhật Lệ