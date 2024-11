Tiềm năng bất động sản TP Vũng Tàu

Bất động sản TP Vũng Tàu hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng khơi thông và quy hoạch trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao.

Lực đẩy từ du lịch và hạ tầng

Cách TP HCM 96 km, Vũng Tàu là một trong những lựa chọn du lịch hàng đầu tại khu vực. Đầu năm, địa phương được vinh danh "Thành phố Du lịch sạch ASEAN", và là lần thứ 3 liên tiếp đạt danh hiệu này. Những năm qua, Vũng Tàu ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, mỗi năm, thành phố đón và phục vụ khoảng trên dưới 7 triệu lượt khách, chiếm hơn 30% tổng lượng khách du lịch của cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Vũng Tàu, 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống của TP Vũng Tàu đạt 6.771 tỷ đồng, tăng 13,82% so với cùng kỳ năm 2023, khoảng 5,5 triệu lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có nhiệm vụ phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. TP Vũng Tàu cũng sẽ hưởng lợi từ hành lang kinh tế Mộc Bài - TP HCM - Vũng Tàu, gắn với hành lang kinh tế xuyên Á (Nam Ninh - Singapore), có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và là cửa ngõ ra biển của khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, một trong những lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và TP Vũng Tàu nói riêng là sự phát triển của hạ tầng giao thông, bao gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển quốc tế.

Vũng Tàu có tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn khi được thúc đẩy bởi hạ tầng và du lịch. Ảnh: TDG Group

Phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Theo Batdongsan.com.vn, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại đây thành phố Vũng Tàu luôn được quan tâm.Quý III, giá condotel tại một số dự án ở Vũng Tàu đều có xu hướng tăng nhẹ so với quý I, dao động quanh mốc 60 triệu đồng một m2. Cũng theo đơn vị này, các yếu tố cần đẩy mạnh để thúc đẩy thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và TP Vũng Tàu nói riêng là quảng bá, phát triển du lịch, tăng cường chính sách hỗ trợ và cải thiện hạ tầng.

The Maris Vũng Tàu hướng đến phục vụ khách du lịch nghỉ dưỡng xanh và tiện ích cao cấp. Ảnh: TDG Group

Tọa lạc trên đại lộ 3/2 và sở hữu 600m mặt tiền biển Chí Linh (phường 10, 11), The Maris Vũng Tàu là một trong những dự án trọng điểm được thành phố Vũng Tàu trong quá trình phát triển các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. The Maris Vũng Tàu được định hướng trở thành trung tâm thể thao biển, nơi du khách trải nghiệm đa dạng các hoạt động: Jetski, dù lượn, cloudsurf, flyboard, sân pickleball cạnh biển, sân thể thao đa năng 5 bộ môn tích hợp, sân tập golf, hồ bơi vô cực...

Theo kế hoạch, trong tháng 11, TDG Group sẽ tiến hành thả rạn nhân tạo nuôi cấy san hô. Khi rạn ổn định sẽ thu hút các loại sinh vật biển về trú ngụ, tăng cường làm sạch môi trường biển, tổ chức các tuyến, tour lặn biển ngắm san hô, câu cá biển... Khi hoàn thành, du khách tới The Maris Vũng Tàu có thể tham gia lặn ngắm san hô và hệ sinh thái biển đa dạng ngay trong nội đô thành phố...

Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cho biết, trong quý III, The Maris Vũng Tàu thu hút sự quan tâm của khách hàng hơn quý II tới 40%. Một trong những lý do là dự án liên tục diễn ra các chuỗi sự kiện lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách đến vui chơi vào dịp cuối tuần. Theo chủ đầu tư, The Maris Vũng Tàu dần hướng đến phục vụ khách hàng MICE - không chỉ du lịch đơn thuần mà còn kết hợp xây dựng các trung tâm hội nghị với sức chứa lên đến 1.000 khách đáp ứng nhu cầu hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng và teambuilding cho các doanh nghiệp.

Các tiện ích nhà hàng trên biển, cầu tàu, bến du thuyền, hoạt động thể thao lặn ngắm san hô... có mặt tại The Maris Vũng Tàu, hướng đến du lịch nghỉ dưỡng, MICE... Ảnh: TDG Group

"Từ đây, nhà đầu tư căn hộ biển Alaric và Polaris càng có cơ sở vững chắc vào việc cho thuê, tạo dòng tiền bền vững dài hạn. Với rất nhiều hoạt động và các lễ hội du lịch diễn ra xuyên suốt, du khách khi đến Vũng Tàu sẽ sẵn sàng ở lại đây dài ngày hơn, chi tiêu cho các dịch vụ cao cấp...", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Anh Lê Trường Giang, khách hàng vừa sở hữu căn hộ biển Polaris cho biết, giá mua thời điểm này là hợp lý và phù hợp với nhu cầu tài chính của gia đình. Chủ đầu tư có chính sách thanh toán giãn nên anh chỉ cần thanh toán từ 10 triệu đồng mỗi tháng, sau đó có thể vay ngân hàng HDBank để hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng và ân hạn gốc 24 tháng.

"Khi nhận nhà, tôi dự định sẽ ủy thác vận hành cho chủ đầu tư để lấy lợi nhuận được duy trì đảm bảo mỗi tháng, theo như cam kết tôi sẽ nhận được tối thiểu 600 triệu đồng trong 2 năm.", anh Giang chia sẻ thêm.

