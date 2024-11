Tiêm mỡ trẻ hóa, mặt triệu phú Mỹ biến dạng như ong đốt

Bryan Johnson, người chi hàng triệu USD kéo dài tuổi xuân, bị dị ứng nghiêm trọng, mặt sưng phồng sau khi tiêm mỡ để trẻ hóa.

Triệu phú công nghệ Bryan Johnson, 47 tuổi, từng chi hàng triệu USD cho dự án "Project Blueprint" nhằm đảo ngược quá trình lão hóa. Ông gây chú ý khi sử dụng các liệu pháp cực đoan như truyền huyết tương của người thân vào cơ thể, hay uống 100 viên thực phẩm chức năng mỗi ngày để "trường sinh". Mới đây, Johnson tiếp tục gây tranh cãi vì nỗ lực "trẻ hóa" bằng cách tiêm mỡ từ người hiến tặng vào mặt. Phương pháp này khiến ông gặp sự cố nghiêm trọng, khuôn mặt phù nề như bị ong đốt.

Mục tiêu của Johnson trong năm nay là sở hữu não, tim, phổi, gan, thận, gân, răng, da, tóc, bàng quang, dương vật và trực tràng của một người 18 tuổi. Trong bài đăng trên Instagram ngày 13/11, Johnson cho biết việc hạn chế calo là một yêu cầu ban đầu của Project Blueprint. Điều này khiến ông gầy gò, đặc biệt là vùng mặt. Dù các chỉ số sinh học đã cải thiện, trông ông vẫn thiếu sức sống.

Làm việc với 30 bác sĩ, Johnson cho biết việc tiêm mỡ vào dưới da có thể khiến một người trông trẻ trung hơn. Ông khởi động "Project Baby Face" để tìm cách khôi phục thể tích khuôn mặt đã mất. Johnson chọn tiêm chất nền ngoại bào từ mỡ thay vì chất làm đầy (filler). Do không đủ mỡ trên cơ thể, ông đã sử dụng mỡ từ người hiến tặng.

Ngay sau khi tiêm, mặt Johnson bắt đầu phù nề. Tình trạng tồi tệ đến mức ông không thể nhìn được gì vì mắt sưng húp. Bác sĩ cho biết đây là một dạng dị ứng nghiêm trọng. Dù vậy, Johnson cho biết ông vẫn "cảm thấy ổn".

7 ngày sau, khuôn mặt của Johnson trở lại bình thường. Trải nghiệm này không làm ông nản lòng trong việc tìm kiếm phương pháp khôi phục thể tích khuôn mặt đã mất.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch cho lần thử nghiệm tiếp theo. Xây dựng sản phẩm là một chuyện, trở thành sản phẩm lại là một chuyện hoàn toàn khác", ông nói.

Khuôn mặt Bryan Johnson biến dạng khi thực hiện phương pháp tiêm mỡ trẻ hóa. Ảnh: Bryan Johnson

Đây không phải lần đầu tiên các liệu pháp chưa kiểm chứng của Johnson để lại nỗi thất vọng. Đầu tháng 5, ông đã truyền huyết tương trong máu của con trai là Talmage vào cơ thể. Trong đó, Talmage hiến khoảng một lít máu (một phần 5 lượng máu của cơ thể). Chuyên gia tách lượng máu này thành huyết tương, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu rồi truyền cho Johnson.

Đội ngũ gồm 30 bác sĩ của ông Johnson cho rằng phương pháp này có thể làm giảm lão hóa não bộ. Huyết tương cũng giúp tái tạo các tế bào của cơ thể. Sau khi kiểm tra hàng loạt dấu ấn sinh học từ máu mình, ông Johnson kết luận liệu pháp này "không có hiệu quả".

Theo Cục Quản Lý Dược Phẩm Mỹ (FDA), huyết tương lấy từ người hiến tặng cần trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo yếu tố an toàn. Do đó, việc truyền huyết tương trẻ hóa (như dịch vụ ông Johnson sử dụng) không được coi là an toàn và hiệu quả.

Thục Linh (Theo People, Fortune)