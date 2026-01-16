Tiệm mì Nhật gây tranh cãi vì cấm cửa khách Trung Quốc

Tiệm mì ramen tại Osaka gây bức xúc khi công khai "cấm cửa" khách Trung Quốc, áp dụng chính sách thực đơn tiếng Anh giá cao gấp đôi so với thực đơn tiếng Nhật.

Tiệm mì Iekei tại thành phố Osaka trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng tải thông báo trên mạng xã hội đầu tháng 1 về việc cấm toàn bộ khách hàng người Trung Quốc. Chủ cửa hàng cho biết quyết định được đưa ra sau khi một thực khách Trung Quốc gây rối, buộc cơ sở phải gọi cảnh sát can thiệp.

Phía nhà hàng khẳng định 90% các vụ rắc rối với người nước ngoài tại đây đều liên quan đến khách Trung Quốc. Bài đăng thu hút 33 triệu lượt xem và hơn 1.800 bình luận, thổi bùng làn sóng tranh luận về hành vi phân biệt đối xử.

Thực khách ăn mì ramen tại Nhật. Ảnh: Shutterstock

Nhiều người dùng mạng xã hội đã yêu cầu nhà hàng đưa ra bằng chứng xác thực cho con số "90% khách Trung Quốc". Số khác cho rằng việc đánh đồng tất cả du khách của một quốc gia dựa trên hành vi của một vài cá nhân là bất công.

Trong khi nhà hàng cáo buộc thực khách gây rối, nhiều thực khách đã chỉ ra chính sách phân biệt giá là có thể là nguồn cơn của sự việc.

Dựa trên hình ảnh chụp máy gọi món tự động, thực khách phát hiện mức giá trên thực đơn tiếng Anh cao gần gấp đôi so với thực đơn tiếng Nhật. Nhiều ý kiến cho rằng du khách các nước khác khó nhận ra sự khác biệt, nhưng người Trung Quốc có thể đọc được chữ Kanji (Hán tự) nên đã phát hiện và phản ứng với sự chênh lệch này.

"Chủ quán có thể đã đánh đồng việc khách hàng khiếu nại về giá cả bất hợp lý là hành vi gây rối", một thực khách bình luận.

Chủ tiệm mì đã đăng tải video lên tiếng giải thích những thắc mắc về chính sách giá, việc áp giá cao hơn không nhắm vào quốc tịch cụ thể nào. Ông giải thích mức chênh lệch này thực chất là "phí dịch vụ dành cho người không biết tiếng Nhật". Lời giải thích không nhận được ủng hộ và lập tức bị phản bác.

"Lấy rào cản ngôn ngữ làm lý do để thu thêm tiền là nực cười trong thời đại có các ứng dụng dịch thuật", một cư dân mạng bình luận.

Du khách Trung Quốc mặc kimono chụp ảnh tại chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo. Ảnh: AFP

Một số người khác đặt câu hỏi liệu nhà hàng có cung cấp thêm dịch vụ hay sản phẩm đặc biệt nào cho những người phải trả mức giá cao hơn hay không. Một bộ phận người dân địa phương ủng hộ chủ quán, cho rằng khách bản địa xứng đáng được hưởng ưu đãi hơn.

Không phải lần đầu có trường hợp hàng quán tại Nhật Bản áp dụng phí phụ thu với người nước ngoài. Trước đó, một nhà hàng buffet tại Tokyo bị chỉ trích là "bài ngoại" khi thu thêm 1.100 yen (khoảng 7 USD) phí dịch vụ đối với khách không nói tiếng Nhật. Vào tháng 7/2025, công viên giải trí Junglia tại Okinawa cũng gây xôn xao khi áp mức giá cao hơn 1.870 yen (12 USD) cho những người không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư người Nhật Mansaku Kanda cho rằng các doanh nghiệp tư nhân có quyền tự quyết định giá cả, miễn là mức chênh lệch nằm trong phạm vi hợp lý và hành động đó không cấu thành hành vi "phân biệt đối xử quá mức".

Hiện, chủ tiệm mì Iekei vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể để thực thi lệnh cấm cửa đối với thực khách Trung Quốc tại các chi nhánh ở Osaka và Nara.

Mai Phương (Theo SCMP)