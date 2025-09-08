Tiệm lẩu Cù Lao trao học bổng cho các học sinh khó khăn

Tiệm lẩu Cù Lao tặng học bổng, đồng phục mới, bảo hiểm y tế, các thiết bị học tập cho học sinh khó khăn tại trường mẫu giáo Tân Hà, nhân dịp khai giảng 5/9.

Đại diện đơn vị cho biết, hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Quỹ khuyến học Cù Lao - chắp cánh đến trường" mà thương hiệu duy trì hằng năm. Thông qua hoạt động lần này, đơn vị mong muốn đóng góp nguồn động viên cho học sinh trước thềm năm học mới.

Đại diện thương hiệu trao nhiều suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiệm lẩu Cù Lao

Ngoài các hoạt động dành cho cộng đồng, tiệm lẩu cũng có chính sách hỗ trợ nội bộ hướng đến con em nhân viên. Nhiều nhân sự đang làm việc tại quán là lao động chính trong gia đình, có con đang độ tuổi đến trường. Thông qua quỹ hỗ trợ nội bộ, các nhân viên nhận được khoản trợ giúp phù hợp để chuẩn bị cho năm học mới của con.

Mỹ Anh, nhân viên phục vụ tại quán cho biết, cô có thể mua đủ sách vở cho hai con nhờ khoản hỗ trợ từ quỹ khuyến học. "Điều này giúp tôi yên tâm làm việc hơn", Mỹ Anh nói.

Đại diện đơn vị đến tham dự và trao quà cho các em học sinh ở trường tiểu học Tân Hà ngày 5/9. Ảnh: Tiệm lẩu Cù Lao

Theo đại diện tiệm lẩu, trong văn hóa Việt Nam, nồi lẩu là hình ảnh gắn liền với sự quây quần, đoàn viên. Thương hiệu mong muốn giữ gìn tinh thần gắn kết trong không gian ẩm thực, thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng.

Bà Nguyễn Diễm My, đại diện thương hiệu, cho biết kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bữa ăn được phục vụ vừa mang lại trải nghiệm ẩm thực, vừa góp phần vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Các món ăn của đơn vị. Ảnh: Tiệm lẩu Cù Lao

Trong thời gian tới, tiệm lẩu Cù Lao dự kiến mở rộng chương trình đến các trường học khó khăn khác, đồng thời tiếp tục duy trì quỹ học bổng dành cho con em nhân viên. Đơn vị kỳ vọng mỗi suất ăn tại quán cũng là cách lan tỏa giá trị tích cực đến xã hội.

(Nguồn: Tiệm lẩu Cù Lao)