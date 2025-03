Tiêm kích tập luyện trên bầu trời phía Nam chờ trình diễn lễ 30/4

Đồng NaiHàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng huấn luyện trong hai tháng để trình diễn trên bầu trời dinh Độc Lập dịp 50 năm thống nhất đất nước.

Thông tin được trung tá Trần Thanh Luân, Phó trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), chia sẻ trong buổi tập luyện tại sân bay Biên Hòa ngày 18/3 để chuẩn bị cho dịp 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tiêm kích Su-30MK2 chuẩn bị cất cánh bay tập luyện tại sân bay Biên Hoà, sáng 18/3. Ảnh: Thanh Tùng

Lực lượng không quân đã chia ba giai đoạn chuẩn bị cho màn bay chào mừng trên bầu trời TP HCM. Trong đó, hàng chục phi công lái máy bay như Yak-130, Su-30MK2, trực thăng Mi-8 và Mi-17 từ nhiều nơi trên cả nước tới sân bay Biên Hoà từ đầu tháng 3 để tập huấn. Phi công làm quen thời tiết, điều kiện bay tại khu vực miền Nam trước khi bay trình diễn.

Nhiều ngày qua các phi công đã bay theo biên đội 3-4 chiếc, cất cánh từ sân bay Biên Hoà qua vùng trời các địa phương Bình Dương, Bình Phước và tập các động tác tách đội, chao lượn trên bầu trời...

Phi công lái Yak-130 bay theo đội hình. Ảnh: Thanh Tùng

Trung tá Luân cho hay có nhiều phi công lần đầu đến sân bay Biên Hoà nên cần thời gian làm quen địa hình. Thời tiết miền nam đang nắng nóng, oi bức phần nào ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ của phi công, trong khi các bài bay có tính chất phức tạp. Do đó, quá trình chuẩn bị, huấn luyện phải tỉ mỉ.

Để đảm bảo an toàn, Bộ Quốc phòng đã khảo sát, vẽ bản đồ vùng bay ở khu vực trung tâm TP HCM, hiệp đồng với hàng không dân dụng để thống nhất phương án bay, đường bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Lực lượng đang lên phương án các bài bay để vừa đảm bảo an toàn lực lượng không quân vừa giúp người dân được xem rõ nhất", trung tá Luân nói.

Trực thăng Mi-8 và Mi-17 bay huấn luyện qua khán đài giả định. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM, Quân chủng Phòng không - Không quân đã huy động 5 trực thăng gồm Mi-8 và Mi-17 từ căn cứ tại Hòa Lạc (Hà Nội), 27 Su-30MK2 và Yak-130 để tập luyện. Đây là lần đầu tiên số lượng lớn máy bay chiến đấu bay trình diễn trên bầu trời TP HCM.

Trước đó Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, Bộ Quốc phòng với TP HCM hoàn thiện đề án lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ngoài trình diễn của lực lượng không quân, sáng 30/4 tại đường Lê Duẩn còn có phần diễu binh, diễu hành với nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng. Tổng số lực lượng huy động cho khối diễu binh, diễu hành dự kiến khoảng 13.000 người.

Đình Văn - Thanh Tùng - Tuấn Việt