Tiêm kích MiG-21 bị 'bỏ quên' hơn 40 năm ở Cà Mau

Chiếc MiG-21 nằm giữa khu đất phủ kín cỏ dại phía sau nhà công vụ trên đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, ít người qua lại.
Đây là mẫu tiêm kích phản lực siêu thanh do Liên Xô thiết kế, đưa vào sử dụng từ năm 1959, từng hoạt động rộng rãi trong Không quân Nhân dân Việt Nam.
Chiếc MiG-21 nằm giữa khu đất phủ kín cỏ dại phía sau nhà công vụ trên đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, ít người qua lại.
Đây là mẫu tiêm kích phản lực siêu thanh do Liên Xô thiết kế, đưa vào sử dụng từ năm 1959, từng hoạt động rộng rãi trong Không quân Nhân dân Việt Nam.
Buồng lái của MiG-21 đã mất bảng điều khiển, cần lái..., chỉ còn trơ khung sắt.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, năm 1985, dịp kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975), tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp Quân khu 9 đưa ba máy bay về trưng bày trước Bưu điện tỉnh, nay là Công viên Hùng Vương.
Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi hai chiếc, còn lại một chiếc MiG-21 giao địa phương quản lý, rồi đưa về vị trí hiện nay. Hiện chưa xác định được cơ quan chủ quản do thiếu hồ sơ qua các giai đoạn.
Buồng lái của MiG-21 đã mất bảng điều khiển, cần lái..., chỉ còn trơ khung sắt.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, năm 1985, dịp kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975), tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp Quân khu 9 đưa ba máy bay về trưng bày trước Bưu điện tỉnh, nay là Công viên Hùng Vương.
Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi hai chiếc, còn lại một chiếc MiG-21 giao địa phương quản lý, rồi đưa về vị trí hiện nay. Hiện chưa xác định được cơ quan chủ quản do thiếu hồ sơ qua các giai đoạn.
Phần đầu máy bay xuất hiện nhiều vết nứt, rỉ sét lan rộng, không còn nguyên vẹn.
Phần đầu máy bay xuất hiện nhiều vết nứt, rỉ sét lan rộng, không còn nguyên vẹn.
Địa phương phát quang, vệ sinh khu vực, đồng thời tính phương án bảo quản hoặc di dời MiG-21 đến vị trí phù hợp.
Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Quân khu 9 để xác minh nguồn gốc, hoàn thiện hồ sơ.
Địa phương phát quang, vệ sinh khu vực, đồng thời tính phương án bảo quản hoặc di dời MiG-21 đến vị trí phù hợp.
Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Quân khu 9 để xác minh nguồn gốc, hoàn thiện hồ sơ.
Tiêm kích MiG-21 bị xuống cấp nghiêm trọng do không được quản lý, bảo dưỡng nhiều năm. Video: Chúc Ly
Chúc Ly