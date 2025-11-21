Một tiêm kích Tejas của Ấn Độ lao xuống đất khi đang bay biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai, khiến phi công thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h10 (17h10 giờ Hà Nội) hôm nay tại Triển lãm Hàng không Dubai ở sân bay quốc tế Al Maktoum, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Một tiêm kích Tejas của Ấn Độ đã lao xuống đất khi đang bay biểu diễn, tạo ra cầu lửa và cột khói lớn bốc lên.

"Phi công đã thiệt mạng trong tai nạn. Một ủy ban điều tra đang được thành lập để xác định nguyên nhân sự việc", Không quân Ấn Độ cho biết.

Video trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích Tejas bay vọt lên gần như thẳng đứng vài giây trước khi mất kiểm soát.

Tiêm kích Ấn Độ rơi tại triển lãm hàng không Dubai Tiêm kích Tejas của Ấn Độ lao xuống đất khi đang bay biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai. Video: X/Platypuss_10

Đây là lần thứ hai tiêm kích hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ gặp nạn trong chưa đầy hai năm. Tháng 3/2024, một chiếc Tejas đã rơi ở thành phố Jaisalmer, bang Rajasthan, trong lúc bay huấn luyện và phi công kịp nhảy dù thoát hiểm.

Tejas là dòng chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4.5 do công ty quốc phòng Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited sản xuất. Phi cơ được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phòng không, yểm trợ tấn công và tác chiến tầm gần. Tejas bay thử lần đầu tiên năm 2001.

Như Tâm (Theo India Today, NDTV)