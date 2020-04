Tiêm hormone nữ cho bệnh nhân Covid-19 nam

Đàn ông nguy cơ bệnh nặng và tử vong cao hơn phụ nữ khi nhiễm nCoV, theo báo cáo trên Times mới đây. Tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, nam giới chiếm khoảng 75% bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt hoặc máy thở. Tính đến đầu tháng 4, ở thành phố New York, số bệnh nhân nam nguy kịch cũng cao gấp đôi phụ nữ.

Sarah Hawkes, giáo sư sức khỏe cộng đồng toàn cầu tại Đại học College London, cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này có thể do tỷ lệ mắc bệnh tim và phổi ở nam giới cao hơn. Đây là nhóm thường hút thuốc lá, uống rượu và chịu nhiều tác động hơn do ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh những yếu tố này, "có khá nhiều bằng chứng cho thấy hệ thống miễn dịch nữ về cơ bản mạnh hơn nam giới rất nhiều", giáo sư Sarah nói thêm.

Nam giới được tiêm thử nghiệm hai loại hormone nữ để điều trị Covid-19. Ảnh: New York Post

Theo các bác sĩ, hai loại hormone là estrogen và progesterone đóng vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch của phụ nữ. Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc và gần đây là Mỹ tiến hành thử nghiệm để tìm ra gỉải pháp mới điều trị bệnh nhân Covid-19.

"Chúng ta có thể không hiểu chính xác estrogen sẽ hoạt động như thế nào nhưng có thể thấy được những phản ứng cụ thể trên cơ thể bệnh nhân", bác sĩ Sharon Nachman, Đại học Stony Brook nói.

Đại học Stony Brook sẽ thử nghiệm trên 110 người bệnh hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm với ít nhất một triệu chứng nặng như sốt cao, khó thở, viêm phổi. Đối tượng thử nghiệm là nam giới từ 18 tuổi trở lên và phụ nữ hơn 55 tuổi với lượng hormone suy giảm do mãn kinh. Họ sẽ được bổ sung estrogen trong vòng một tuần.

Trong khi đó, Bệnh viện Cedars-Sina tiến hành thử nghiệm trên 40 người nhiễm ở tình trạng vừa phải. Một nửa số bệnh nhân được tiêm progesterone, hai lần mỗi ngày trong vòng 5 ngày. Những bệnh nhân mắc một số bệnh lý nền như tiền sử cục máu đông, được loại trừ vì lý do an toàn.

Tuần trước, các bác sĩ ở Long Island, New York đã bắt đầu điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bằng estrogen nhằm tăng cường hệ miễn dịch.

Các bác sĩ ở Los Angeles cũng sẽ điều trị cho bệnh nhân nam bằng progesterone. Các nhà nghiên cứu tại đây đang đặt hy vọng vào progesterone chứ không phải estrogen, do progesterone làm giảm các tế bào miễn dịch gây viêm và hỗ trợ những người chống viêm hiệu quả, tiến sĩ Ghandehari nói.

Theo bác sĩ, cả hai hormone đều được cho là an toàn, đặc biệt là khi được sử dụng trong thời gian ngắn. Những người tham gia sẽ được cảnh báo về các tác dụng phụ có thể xảy ra đầu tiên đối với nhiều người đàn ông như đau ở đầu ngực hay bốc hỏa.

Song, một số nhà khoa học cũng cảnh báo không nên đặt quá nhiều hy vọng vào liệu pháp chữa trị này. Theo bà Sabra Klein, Đại học Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nam giới lớn tuổi cũng bị tác động nhiều hơn nữ giới cùng độ tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ hormone ở hai giới giai đoạn này là tương tự nhau.

"Điều đó khiến tôi nghĩ lý do có sự chênh lệch về tỷ lệ nhiễm virus của nam và nữ có thể liên quan tới gene hoặc một thứ gì đó khác, không chỉ là hormone", Klein nói.

Thùy An (Theo New York Post, New York Times, Live Science)