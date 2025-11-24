Tiệm giặt ủi của người khiếm thính

Nằm trong ngõ nhỏ ở Hà Nội, Giặt Là Sáng hoàn toàn do người khiếm thính vận hành, nơi mỗi mẻ giặt như nhịp sống của những người thinh lặng.

Tiệm Giặt Là Sáng trong ngõ 417 Nguyễn Trãi lại mang vẻ yên tĩnh khác biệt. Không tiếng gọi nhau, không tiếng trò chuyện, âm thanh dễ nhận thấy nhất là tiếng động cơ và âm báo kết thúc mỗi mẻ giặt. Người dân quanh khu vực đã quen với hình ảnh những nhân viên làm việc trong im lặng, nở nụ cười khi đón khách và giao tiếp bằng các phiếu ghi yêu cầu. Tất cả nhân viên ở đây đều là người điếc hoặc khiếm thính.

Cửa hàng tại một con ngõ ở Hà Nội.

Chị Lương Thị Kiều Thúy, chủ tiệm, mất dần thính lực từ 10 tuổi. Khi theo học ngôn ngữ ký hiệu, chị nhận thấy nhiều người điếc gặp khó khăn trong việc tìm việc làm, hoặc chỉ có thể làm những công việc thu nhập bấp bênh. Mong muốn tạo công ăn việc làm ổn định cho bản thân và những người có hoàn cảnh tương tự, chị mở cơ sở đầu tiên của Giặt Là Sáng năm 2020. Đến nay, mô hình đã phát triển thành 5 tiệm tại Hà Nội, TP HCM và Đồng Nai, phục vụ hơn 20.000 lượt giặt mỗi ngày và tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động khiếm thính.

Từ tháng 10, hai cơ sở tại Hà Nội trở nên nhịp nhàng hơn khi được bổ sung thiết bị giặt sấy công nghiệp mới từ LG. Theo đó, LG hỗ trợ trang bị máy giặt 13 kg và máy sấy công nghiệp dùng gas với tải trọng 10,2 kg. Việc nâng cấp giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng khối lượng quần áo và giảm áp lực những giờ cao điểm. Toàn bộ quá trình được đội kỹ thuật của đơn vị cung cấp hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng định kỳ, giúp tiệm duy trì hoạt động ổn định.

Nhân viên chỉ cần thao tác cơ bản vì thiết bị có cơ chế định lượng chất giặt xả tự động, lồng nghiêng 10 độ hỗ trợ làm sạch kỹ hơn và tiết kiệm nước Trong khi đó, máy sấy dùng khí gas mang lại khả năng gia nhiệt nhanh và thời gian sấy ngắn.

Nhân viên phục vụ khách tại cửa hàng.

Chị Lê Thu Ngân, nhân viên làm việc gần 5 năm tại tiệm, cho biết nhiều đơn hàng lớn như chăn bông từng phải từ chối vì máy cũ không đủ tải. "Giờ mỗi mẻ làm được gấp đôi trước đây. Khách nhận đồ đúng hẹn, chúng tôi cũng yên tâm hơn", chị chia sẻ qua ngôn ngữ ký hiệu.

Chia sẻ về thay đổi sau khi nâng cấp thiết bị, anh Duy Linh, nhân viên đảm bảo chất lượng tại miền Bắc, cho biết máy mới giúp cửa tiệm giảm rất nhiều áp lực. Đồ trả khách khô, sạch, thơm và giữ phom tốt. Khi không còn lo xử lý từng mẻ quá lâu, nhân viên có thêm thời gian hơn để chăm chút dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng.

"Chúng tôi cũng có thể theo dõi quá trình giặt sấy của nhiều thiết bị cùng lúc thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ đó ước tính chính xác số lượng đồ nhận và thời gian trả khách. Số lượng đồ giặt nhiều hơn thì thu nhập của chị em cũng tốt hơn", anh Linh nói.

Nhân viên sử dụng máy giặt từ LG.

Ngoài phục vụ khách hàng, một phần lợi nhuận của tiệm được trích cho việc mở thêm cơ sở mới và hỗ trợ các lớp kỹ năng sống cho người điếc, khiếm thính. Giặt Là Sáng đóng vai trò như mô hình đào tạo nghề cho những người yếu thế muốn tìm cơ hội bền vững trong cuộc sống đô thị.

Với các tiệm giặt sấy quy mô nhỏ, yếu tố quan trọng không nằm ở những hệ thống phức tạp, mà ở thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm và dễ sử dụng. Nhờ các giải pháp phù hợp, tiệm có thể duy trì mức dịch vụ ổn định và mở rộng quy mô mà không gây áp lực lớn cho người vận hành - đa số là người điếc, khiếm thính.

Nhân viên sắp xếp trang phục sau khi giặt sấy.

Trong không gian nhỏ bé của tiệm giặt, mỗi vòng quay của máy móc phản ánh nhịp công việc, mà còn là bước chuyển của những người thinh lặng đang tự tin làm chủ cuộc sống. Cửa tiệm trở thành nơi những lao động khiếm thính được ghi nhận, được trao cơ hội để sống bằng chính công sức của mình.

