Tiêm filler nâng ngực đón Tết, người phụ nữ biến dạng vòng một

Hà NộiNgười phụ nữ 30 tuổi phải phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử và dẫn lưu 150 ml mủ do ngực biến dạng, nhiễm trùng sau một tháng tiêm filler tại cơ sở tư nhân.

Ngày 29/12, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vú phải sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội. Kết quả thăm khám xác định người bệnh bị áp xe vú nghiêm trọng - biến chứng trực tiếp từ việc tiêm chất làm đầy (filler) không an toàn.

Êkíp điều trị đã phẫu thuật cắt bỏ tổ chức mô tuyến vú và mỡ hoại tử, đồng thời hút ra khoảng 150 ml dịch mủ lẫn tạp chất. Các bác sĩ cũng đặt ống dẫn lưu để tiếp tục bơm rửa khoang áp xe hàng ngày. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát sao.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã nghe theo lời quảng cáo tiêm filler nâng ngực để "đón Tết" tại một spa tư nhân. Cơ sở này cam kết phương pháp "nhanh, không đau, không phẫu thuật và không cần nghỉ dưỡng". Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, bầu ngực bắt đầu có dấu hiệu bất thường và chuyển biến xấu nhanh chóng.

Bác sĩ Quang nhận định nâng ngực bằng tiêm filler tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường. Vùng ngực có cấu trúc phức tạp với hệ thống mạch máu và mô tuyến dày đặc. Filler vốn không được chỉ định để tiêm khối lượng lớn vào khu vực này. Nguy hiểm hơn, thị trường hiện tràn lan các loại filler trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp. Khi tiêm vào cơ thể, chúng dễ dàng lan tỏa không kiểm soát, gây vón cục, xơ cứng và viêm nhiễm kéo dài.

Thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng nề do làm đẹp sai cách. Nhẹ thì ngực lồi lõm, đau nhức; nặng thì áp xe, hoại tử buộc phải phẫu thuật nạo vét nhiều lần. Thậm chí, filler có thể di chuyển xuống bụng, nách, lưng gây biến dạng cơ thể hoặc gây tắc mạch đe dọa tính mạng. Đặc biệt, sự tồn tại của filler trong mô ngực gây nhiễu hình ảnh siêu âm, cản trở việc tầm soát ung thư vú. Ngay cả khi phẫu thuật xử lý biến chứng, bác sĩ cũng rất khó lấy sạch hoàn toàn tạp chất và việc phục hồi hình dáng ngực như ban đầu gần như không thể.

Chuyên gia khuyến cáo không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh lại an toàn tuyệt đối. Hiện giải pháp nâng ngực an toàn duy nhất được công nhận là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa. Quy trình này bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ đảm nhiệm trong môi trường vô trùng nghiêm ngặt. Người dân cần cảnh giác trước những lời quảng cáo "có cánh", tránh tiền mất tật mang dịp cận Tết.

Lê Nga