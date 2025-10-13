Tiệm cắt tóc gội đầu để nhân viên ăn mặc hở hang có phạm luật?

Bà chủ tiệm cắt tóc gội đầu nam giới chuyên ăn mặc mát mẻ để hút khách, khi bị các bà vợ phản đối thì cãi "em chẳng làm gì phạm pháp".

Phố tôi mới có một quán cắt tóc, gội đầu dành cho nam giới. Bà chủ là một phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, thường mặc váy ngắn, áo hai dây khá thoáng mát, nên quán lúc nào cũng đông khách.

Các bà vợ trong khu phố tỏ ra khó chịu, hôm trước đã đến góp ý. Họ khuyên chị chủ nên ăn mặc kín đáo hơn khi tiếp khách, vì cho rằng không phù hợp thuần phong mỹ tục, trong phố có trẻ con và nhiều đàn ông đã có gia đình.

Tuy nhiên, chị chủ nói đó là phong cách riêng. "Em ở trong nhà mình, ăn mặc thế nào là quyền của em. Còn bước ra đường, em vẫn chỉn chu, đúng mực", chị nói, cho rằng việc kinh doanh của mình là hợp pháp và không làm điều gì pháp luật cấm.

Thấy vậy, một số chị nội trợ vẫn không hài lòng, cho biết sẽ báo chính quyền địa phương vì cho rằng quán có "dấu hiệu khiêu dâm trá hình".

Tôi là người ngoài cuộc, nhưng có một thắc mắc: việc chủ quán mặc hở hang có bị coi là hành vi trái thuần phong mỹ tục, hay thậm chí vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội không?

Nếu quán chỉ cung cấp dịch vụ cắt tóc, gội đầu thông thường, không có hành vi mua bán dâm hay kích dục, thì liệu có cơ sở để xử phạt? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về trang phục, hình thức phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ?

Trường hợp nhân viên ăn mặc hở hang nhưng chưa có hành vi đồi trụy, cơ quan chức năng có quyền xử lý hay chỉ dừng ở mức nhắc nhở vì ảnh hưởng thuần phong mỹ tục?

Xin cảm ơn.

Độc giả Hướng Dương

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn