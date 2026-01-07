Tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Phan Thiết bị đình chỉ 4 tháng

Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 97 người nhập viện ở Phan Thiết, chủ tiệm bánh mì Bibone bị UBND tỉnh Lâm Đồng phạt 92 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 4 tháng.

Ngày 7/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt ông Từ Nguyên Bình, chủ tiệm bánh mì thịt nguội Bibone trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết.

Ngoài mức phạt 92 triệu đồng, ông Bình còn phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, bao gồm khám và điều trị cho các nạn nhân.

Tiệm bánh mì thịt nguội Bibone trên đường Nguyện Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, hiện đã ngừng bán. Ảnh: Nguyễn Tư

Cơ sở này cũng bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. UBND tỉnh giao Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, theo dõi và đôn đốc việc khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, từ ngày 13 đến 18/12/2025, các bệnh viện trên địa bàn TP Phan Thiết (cũ) đã tiếp nhận và điều trị 97 ca nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Các bệnh nhân đều khai đã mua bánh mì thịt nguội tại tiệm Bibone trước khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp có trong mẫu nem chua và thịt xá xíu của tiệm bánh mì Bibone, đây là nguyên nhân chính gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Tư Huynh