Tiệm bánh mì bị đóng cửa vì hơn 10 khách nhập viện

Nghệ AnCơ sở bánh mì tại xã Tân Phú bị đình chỉ hoạt động từ 15/2 để cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, sau khi hàng chục người ăn xong bị nôn mửa, tiêu chảy.

Ngày 15/2, lãnh đạo xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ) cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu chủ tiệm dừng kinh doanh để phục vụ điều tra. Cán bộ y tế đang lấy mẫu nguyên liệu, thực phẩm tại quán để giám định, truy tìm nguyên nhân. Thời điểm cơ sở được phép mở lại sẽ phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 11/2, khi hơn 10 người dân địa phương mua bánh mì tại đây về ăn. Khoảng 3 tiếng sau, họ đồng loạt xuất hiện các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau đầu, sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy. Các bệnh nhân đã nhanh chóng đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ và trạm y tế xã để cấp cứu.

Bệnh nhân ăn bánh mỳ đang điều trị tại các cơ sở y tế trước đây thuộc huyện Tân Kỳ. Ảnh: Ngọc Anh

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm độc tiêu hóa và lập tức truyền dịch, điều trị theo phác đồ chống độc. Hiện tại, sức khỏe một số người đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

Được biết, tiệm bánh mì này đã hoạt động tại địa phương khoảng một năm nay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 14/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Cục yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, xử lý nghiêm vi phạm nếu có và công khai kết quả để người dân an tâm.

Đức Hùng