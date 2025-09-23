Tiệm bánh 60 năm tuổi tất bật vào vụ Trung thu

Tiệm nằm ở phường Xuân Đỉnh, nơi có làng nghề làm bánh mứt kẹo truyền thống. Riêng mặt hàng bánh trung thu đã gần 200 năm tuổi.

Nơi làm bánh của tiệm Sinh Dũng được chia thành các gian phòng nhỏ có rèm che ngăn cách khu làm bánh nướng, bánh dẻo, phòng nướng. Khu làm bánh dẻo được lắp đặt điều hòa duy trì nhiệt độ thấp từ khâu bảo quản đến chế biến.