Tiệc vinh danh đối tác và khách hàng của MQ Skin

Chương trình có sự tham gia của 3.000 khách mời là các khách hàng, đại lý, nhà phân phối và nhân viên của hệ thống mỹ phẩm MQ Skin. Bên cạnh số lượng người tham gia "khủng", quy mô chương trình cùng hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại tại địa điểm tổ chức là Dinh Độc Lập, TP HCM, cũng là điểm nhấn.

CEO Đỗ Minh Quân và Chủ tịch Đoàn Thanh Tuyền của thương hiệu MQ Skin.

Chương trình không chỉ là cơ hội để hệ thống MQ Skin cùng gặp gỡ, vinh danh các nhà phân phối, cá nhân xuất sắc mà còn là lời cảm ơn mà CEO Đỗ Minh Quân và Chủ tịch Đoàn Thanh Tuyền dành cho tất cả các thành viên của hệ thống. Bên cạnh đó, đây cùng là dịp để mỗi cá nhân của hệ thống cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được để từ đó có kết hoạch phát triển thương hiệu mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Các giám đốc và hệ thống cấp cao được vinh danh tại đêm tiệc.

Đêm vinh danh còn có sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng. Isaac xuất hiện mở màn với bản hit Khi anh yêu em. Với ca khúc thứ hai, nam ca sĩ chọn nhạc phẩm nổi tiếng một thời của bộ đôi ca sĩ người Đức thuộc nhóm Modern Talking mang tên Cherry Cherry Lady. Isaac cùng vũ đoàn cũng gửi đến các khán giả của đêm nhạc hội MQ Skin ca khúc Bống bống bang bang cùng phần vũ đạo quen thuộc từng "làm mưa làm gió" một thời.

Danh ca Ngọc Sơn cũng mang đến một loạt ca khúc sôi động được phối mới trên nền nhạc hiện đại. Mặc dù biểu diễn không có vũ đoàn bên cạnh, nam ca sĩ vẫn khiến khán giả "cháy hết mình" cùng những giai điệu mà anh mang đến. Mở đầu phần trình diễn, Ngọc Sơn thể hiện ca khúc huyền thoại Ma Ya Hi phiên bản gốc bằng tiếng Rumani. Ngoài ra, anh còn mang đến hai ca khúc Trăng tủi hờn và Lời tỏ tỉnh dễ thương phiên bản remix sôi động.

Noo Phước Thịnh cũng mang đến loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi như: Tôi là ngôi sao, Because I love you hay Mãi mãi bên nhau. Nam ca sĩ vừa hát, vừa thể hiện vũ đạo. Anh còn dành thời gian giao lưu với các khán giả và hệ thống MQ Skin. Anh chàng còn cho biết bản thân là ca sĩ khách mời quen thuộc của các chương trình đại tiệc do MQ Skin tổ chức.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh (bên phải) luôn góp mặt trong các sự kiện của MQ Skin.

MQ Skin là thương hiệu mỹ phẩm thuộc Tập đoàn MQ Group với sứ mệnh mang đến cho phụ nữ Việt Nam phương pháp làm đẹp lâu dài và bền vững. Thương hiệu mỹ phẩm luôn nỗ lực để phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn nữa những sản phẩm làm đẹp an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo hiệu quả. Các sản phẩm MQ Skin được đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định nghiêm ngặt và có giấy tờ hợp lệ.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, MQ Skin cũng vừa ra mắt và cho vào hoạt động nhà máy rộng hàng nghìn mét vuông tại quận Bình Thạnh (TP HCM), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển chất lượng sản phẩm trong thời gian sắp tới.

