Tiệc tùng, liên hoan cuối năm tại Quán Bụi Group Complex

TP HCMQuán Bụi Group Complex có không gian trong nhà lẫn ngoài trời thoáng đãng, menu Việt - Thái đa dạng, hợp tổ chức tiệc họp mặt, ăn mừng cuối năm.

Nằm tại phường An Khánh (quận 2 cũ), Quán Bụi Group Complex mang đến không gian ẩm thực Việt, Thái và cà phê đa dạng. Không gian quán rộng rãi, có cả trong nhà lẫn ngoài trời, hợp tổ chức các buổi tiệc cuối năm cho người thân, bạn bè hay đồng nghiệp sau một năm bận rộn.

Quán Bụi Group Complex là tổ hợp hai nhà hàng cùng một quán cà phê nằm tại phường An Khánh, TP HCM. Ảnh: Quán Bụi Group Complex

Quán Bụi ra mắt từ hơn một thập kỷ trước, do nhà sáng lập Danh Trần lên ý tưởng với mục tiêu mang bữa cơm Việt truyền thống đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Nơi đây là không gian tổng hợp đầu tiên của Quán Bụi Group với ba thương hiệu. Quán Bụi Garden 3 phong cách Đông Dương cổ điển, phục vụ hơn 200 món Việt từ Bắc, Trung, Nam. Sticky Rice đại diện cho ẩm thực vùng Isan Thái Lan. Cuối cùng là quán cà phê Café'In, hợp những buổi hẹn hò, gặp gỡ, nhấm nháp cà phê và trà.

Không gian sân vườn xanh mát của quán. Ảnh: Quán Bụi Group Complex

Ngoài là nơi thưởng thức ẩm thực, Quán Bụi Group Complex còn phù hợp tổ chức tiệc tất niên Year end party hay các sự kiện doanh nghiệp. Không gian sân vườn thoáng đãng và khu vực trong nhà ấm cúng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hình thức tiệc phù hợp.

Nội thất bên trong nhà hàng mang hơi hướng đương đại, cổ điển. Ảnh: Quán Bụi Group Complex

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp hỗ trợ thiết kế và điều chỉnh không gian theo quy mô từng buổi tiệc từ nhóm thân mật đến sự kiện trên 200 khách. Không gian mở thuận lợi cho giao tiếp, kết nối (networking). Menu đa dạng món ăn đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau.

"Chúng tôi xem mỗi buổi tiệc tất niên là hành trình cảm xúc - nơi mọi người gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp khi năm cũ khép lại. Đó cũng là tinh thần mà thương hiệu theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua", đại diện đơn vị cho biết.

Đan Minh