Tiếc nuối khi bỏ đại học đi làm việc tay chân

Em là sinh viên năm ba. Lúc đi uống cà phê, có một bạn rủ em vào chơi cờ bạc online. Ban đầu em có lãi, mua xe mua điện thoại mua laptop các thứ. Học hai năm đầu, em không xin tiền gia đình, đến năm ba thì em trả lại tất cả, thua lại hết, tiền học phí xin của cha mẹ, em cũng đem đi "đốt". Em thua tới nỗi trong phòng trọ có gì bán được, em bán hết, chả hiểu lúc đó em nghĩ gì nữa. Sau đó, em bỏ học đi làm công nhân tự khắc phục hậu quả. Em không dám báo cho cha mẹ, vì sợ họ thất vọng, họ đặt niềm tin vào em quá nhiều.

Vào năm thứ tư, bạn bè ra trường có bằng cấp đầy đủ hết, em nhìn mà nghẹn lại, chán nản vô cùng. Giờ bằng cấp không có, phải đi làm tay chân, hủy hoại tương lai chỉ vì mấy đồng tiền cờ bạc. Em viết bài này lúc tương lai tăm tối vô cùng, con đường phía trước mịt mờ, nhiều khi chỉ muốn tự kết thúc. Bây giờ em đang dự định học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động, hy vọng có tia sáng le lói nào đó để em làm lại cuộc đời. Viết bài này hy vọng những bạn sinh viên đang dính vào cờ bạc như em tự suy ngẫm, rút ra bài học của mình trước khi quá trễ. Đừng như em để rồi muộn màng hối hận không kịp nữa.

Minh Kiên