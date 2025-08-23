Tiệc 'không cồn' cho các tay lái tại TP HCM

"0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" do nhãn hàng Heineken 0.0 tổ chức mang đến nhiều bất ngờ cho người tham gia từ bãi đỗ xe đến bàn tiệc và loạt hoạt động kết nối.

Sự kiện đang diễn ra tại Thiso Mall Sala vào ngày 23-24/8. Trước đó, xuất hiện tại Saigon Centre cuối tuần qua, sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia. Mặc cho những cơn mưa kéo dài, các bạn trẻ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm "uống và lái".

Các tay lái nhận được "lời mời" tham dự tiệc 0.0 Bar tại bãi xe Satra cuối tuần qua. Ảnh: Heineken 0.0

Gần đây, trong các buổi tụ tập bạn bè, những người thích cầm lái khó thể lựa chọn uống rượu bia. Khi đó, họ thường chỉ có hai lựa chọn: nước lọc hoặc nước ngọt, và dễ bị biến thành "người ngoài cuộc" vì không thể nhập cuộc hết mình. "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" chính là cách Heineken 0.0 giải tỏa "nỗi khổ tâm" của những người muốn uống đồng thời vẫn lái xe. "Ở đây, việc vừa nhập tiệc hết mình vừa ra lái tự tin là điều hoàn toàn có thể", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Điểm ngoặt của sự kiện nằm ngay ở chỗ ít ai ngờ tới: bãi gửi xe. Tại đây, khách tham dự sẽ nhận về một "tấm thẻ quyền năng". Thay vì chỉ mở cổng barie gửi xe, chiếc thẻ này còn mở luôn... cả cuộc vui phía sau. Chạm tấm thẻ lên cánh cửa 0.0 Bar, tiệc vui chính thức được mở khóa.

Lê Gia Huy - Moto Vlogger tại TP HCM nhớ lại: "Thật sự không hề lên kế hoạch trước, chỉ tạt ngang thôi mà lại được kéo vào bữa tiệc bất ngờ của Heineken 0.0. "Anh tài" Duy Khánh cũng là một trong những tay lái đầu tiên nhận được lời mời bất ngờ đến "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" tại bãi đỗ xe Satra trên đường Lê Lợi cuối tuần qua.

"Anh tài" Duy Khánh thể hiện sự háo hức khi có mặt tại 0.0 Bar. Ảnh: Heineken 0.0

Bước qua cánh cổng mở tiệc, các tay lái chính thức "đổ bộ" vào không gian 0.0 Bar sôi động. Không gian có thiết kế nhẹ nhàng, phù hợp để trò chuyện cùng bạn bè với một lon Heineken 0.0 mát lạnh. Nhiều thực khách tưởng vậy là đủ, bất ngờ thứ hai xuất hiện. Ngay khi khách mời tìm được những vị trí trò chuyện thật thoải mái, một bàn tiệc hạ từ trên cao xuống - mở ra không gian kết nối mới cho toàn bộ khách mời. Không gian buổi tiệc lập tức thay đổi với âm nhạc sôi động, những ly mocktail giúp nối dần khoảng cách.

Tại "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái", các tay lái vừa tận hưởng bữa tiệc vui vẻ, vừa có cơ hội gặp gỡ bạn bè mới, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù ban đầu xa lạ, mọi người cũng có thể tự tin cùng nhau nâng ly, lan tỏa những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc gắn kết.

Trần Minh Khôi (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi cực ấn tượng với bàn tiệc rơi. Trải nghiệm chuỗi tiệc của Heineken 0.0, tôi có thêm lựa chọn để vừa tự tin cầm lái mà vẫn kết nối với bạn bè". Khôi hy vọng nhãn hàng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này cho người tiêu dùng.

Các tay lái trầm trồ trước bàn tiệc rơi. Ảnh: Heineken 0.0

Nếu bàn tiệc rơi là cú chốt hình ảnh thì mocktail chính là "trùm cuối" khuấy động vị giác. Bartender Jimmy Nguyễn đã mang đến hàng loạt công thức biến tấu cùng Heineken 0.0, trong đó nổi bật là Green Spark. Lấy cảm hứng từ thức uống thịnh hành trong giới trẻ - matcha latte, Green Spark là sự kết hợp giữa Heineken 0.0, dưa hấu, táo xanh, matcha, kem phô mai và bột tảo xoắn Blue Spirulina. Thanh Hòa - một bạn trẻ sau khi thử vị này miêu tả: "Hương vị êm mượt sảng khoái của Heineken 0.0 hòa quyện với matcha và trái cây tươi mát, nhẹ nhàng, sảng khoái, hoàn toàn có thể thay trà sữa khi tụ tập bạn bè mỗi ngày".

Không chỉ Green Spark, bữa tiệc còn phục vụ nhiều công thức khác kết hợp giữa vị đại mạch nguyên bản và hương trái cây, tạo nên những "thức uống sáng tạo, khuấy động vị giác mà vẫn êm mượt sảng khoái đúng chuẩn Heineken 0.0" như lời nhận xét của nhiều người tham gia.

Bartender Jimmy Nguyễn với màn pha chế Green Spark tại sự kiện ở Saigon Centre. Ảnh: Heineken 0.0

Không dừng lại ở đấy, khi tham dự 0.0 Bar, các tay lái có thể khám phá thêm những bất ngờ mới được ẩn mình dưới mỗi chiếc lót ly. Mỗi chiếc lót ly là một thử thách thú vị, như chụp selfie với người có cùng màu áo hôm nay, hay nâng ly cùng người có vòng tay giống mình,... Những thử thách này vừa giúp các tay lái thỏa sức vui vẻ với bạn bè, vừa mở ra cơ hội kết nối với những người bạn mới.

"Không còn ranh giới, mọi người cùng cháy hết mình. Hơn cả một bữa tiệc, '0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái' còn là chiếc cầu nối giúp các tay lái tìm lại đúng nghĩa của hai chữ 'hết mình' trong cuộc vui không lo ngại", Đăng Nguyên (27 tuổi) – một bạn trẻ vừa muốn chủ động lái xe, vừa muốn tự tin kết nối trong các cuộc gặp mặt bạn bè chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức cho biết, TP HCM mới chỉ là điểm khởi đầu. "Chuỗi tiệc sẽ sớm xuất hiện tại Hà Nội, để cộng đồng tay lái thủ đô cũng được trải nghiệm cảm giác 'êm mượt sảng khoái, 0,0% độ cồn' - thoải mái nhập tiệc, tự tin cầm lái".

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar, Heineken 0.0 một lần nữa khẳng định: chọn cầm lái không đồng nghĩa đứng ngoài cuộc vui. Tại bữa tiệc này, mọi tay lái đều có thể kết nối, tận hưởng hết mình, và vẫn giữ trọn sự tự tin sau vô lăng trên đường về nhà.

