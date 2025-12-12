Tiệc cưới cảm hứng cổ điển của Tiên Nguyễn

Đại diện đơn vị thiết kế cho biết tiệc lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu lẫn vẻ đẹp kinh đô điện ảnh Hollywood xưa, thể hiện qua không gian kiến trúc cũng như thời trang khách mời.

Không gian tiệc cưới của Tiên Nguyễn tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng.

Phòng tiệc chính thiết kế theo mô hình Great Hall (đại sảnh) với trần cao, bố cục đối xứng, tạo trải nghiệm bối cảnh nghệ thuật điện ảnh trong nhiều tác phẩm của Hollywood.

Khác với tiệc cưới tông hồng, vàng gold ở TP HCM hôm 7/12, tiệc cưới tại Đà Nẵng của Tiên Nguyễn được trang trí hoa ly và hoa hồng trắng.

Suốt buổi lễ, ban tổ chức tiệc dùng các hiệu ứng khói trắng, ánh sáng để làm nổi bật không gian.

Hàng ghế cho khách mời được làm bằng nhựa cao cấp, trong suốt.

Những khoảnh khắc trong hôn lễ Tiên Nguyễn ở Đà Nẵng

Cặp uyên ương trong lễ thề nguyện hôn nhân. Video: Đinh Phương Ánh

Trước đó, hôm 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị cao cấp tại thiết kế theo phong cách Phục Hưng. Sự kiện có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô là Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.