Tích truyện 'Tam quốc', 'Hán Sở tranh hùng' trong tranh Hàng Trống

Cũng trong bộ Hán Sở tranh hùng, Hàn Tín tìm gặp bà cụ nghèo đã giúp ông thuở hàn vi, tặng 1.000 lạng vàng để trả ơn cụ (từ trên xuống). Cảnh dưới kể khi tướng Hạng Vũ chạy trốn vì thua trận ở Ô Giang, quân Hán thưởng cho ai giết được Hạng Vũ sẽ nhận 1.000 lạng vàng và phong chức tước. Cuối cùng, ông gọi một người làm nông đến rồi tự sát, cho nông phu lấy đầu dâng quân Hán để nhận thưởng.

Theo ông Phan Ngọc Khuê, một bức tranh truyện Hàng Trống được làm công phu, tỉ mỉ từ vẽ tới khắc rồi mới đến bước in. Do tác động của chiến tranh, đời sống thay đổi, dòng tranh này gần như không được in từ năm 1954.