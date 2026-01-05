Thiếu nữ bị tịch thu xe SH vì thả tay lái trên cầu Ba Son

TP HCMCô gái 16 tuổi lái xe máy SH buông cả hai tay trong lúc chở hai người đi trên cầu Ba Son (quận 1 cũ) bị cảnh sát tịch thu phương tiện.

Ngày 5/1, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT TP HCM) cho biết đã xử phạt thiếu nữ trên theo quy định tại Nghị định 168/2024. Hành vi vi phạm là buông cả hai tay khi đang lái xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngoài tịch thu xe, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc với chủ phương tiện để lập biên bản xử phạt lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Cảnh cô gái chạy xe SH buông hai tay Cảnh thiếu nữ buông hai tay khi lái SH trên cầu Ba Son. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cô gái lái xe SH chở theo hai người khác chạy trên cầu Ba Son, hướng từ khu đô thị Thủ Thiêm về đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Trong đoạn đường dài hơn chục mét, người điều khiển xe buông cả hai tay, dang rộng sang hai bên.

Làm việc với cơ quan chức năng, thiếu nữ thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết chở hai bạn nữ đi chơi và do không kiểm soát được hành vi nên đã thả tay lái khi xe đang di chuyển.

CSGT TP HCM cho biết đang tiếp tục xác minh, mời làm việc một thanh niên khác có hành vi tương tự khi điều khiển xe máy qua cầu Ba Son để xử lý theo quy định.

Đình Văn