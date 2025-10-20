Tịch thu hơn 2 tỷ đồng tại tiệm vàng mua bán ngoại tệ trái phép

Công an Đà Nẵng phát hiện tiệm vàng giao dịch ngoại tệ trái phép nên phạt hành chính và tịch thu lượng tiền quy đổi trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đã phạt vi phạm hành chính một chủ một hiệu vàng và nữ khách hàng 42 tuổi về hành vi Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Nhà chức trách cho biết gần đây phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, Euro...) trái phép. Ngày 19/9, đơn vị kiểm tra, phát hiện chủ tiệm đang mua bán ngoại tệ khi không có giấy phép.

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, Phòng An ninh kinh tế đã phạt chủ tiệm 30 triệu đồng, phạt nữ khách hàng 15 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Công an thành phố khuyến cáo chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng hoặc cá nhân không được cấp phép đều là vi phạm pháp luật .

Ngọc Trường