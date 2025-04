Tích tem nhận bộ sản phẩm bếp cao cấp tại Saigon Co.op

Khách hàng có thẻ thành viên Saigon Co.op khi mua sắm từ 200.000 đồng sẽ được tham gia chương trình "Tích tem đổi quà" là bộ dao nhà bếp thương hiệu Hà Lan RoyalVKB.

Hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.oponline. Thời gian diễn ra chương trình từ 31/3 đến 31/8. Để được tặng một tem, khách hàng cần mua sắm với hóa đơn từ 200.000 đồng trong khu áp dụng chương trình. Tích lũy từ 10 tem kết hợp trả thêm một khoản tiền mặt, người tiêu dùng sẽ đổi sản phẩm tương ứng. Đặc biệt, người tiêu dùng có thể tích tem bằng hình thức điện tử thông qua tải ứng dụng Saigon Co.op trên Apple Store hoặc Google Play hoặc hình thức tem giấy.

Cặp đôi nghệ sĩ Tú Vi và Văn Anh là đại sứ thương hiệu đồng hành trong thời gian diễn ra chương trình. Ảnh: Saigon Co.op

"Tích tem đổi quà" là chương trình Saigon Co.op tổ chức từ năm 2017. Dựa trên tiêu chí "độc quyền" và "cao cấp", thông qua chương trình, hệ thống đã giới thiệu đến thị trường bán lẻ Việt Nam loạt thương hiệu gia dụng hàng đầu thế giới. Tiếp nối hiệu quả từ những lần tổ chức trước, chương trình năm nay bao gồm bộ sản phẩm nhà bếp với 6 món: như kéo bếp, dao gọt, dao thái lát, dao đầu bếp, dao santoku và thớt gỗ, đều đến từ thương hiệu Hà Lan RoyalVKB.

Bộ sản phẩm nhà bếp, thương hiệu Hà Lan RoyalVKB. Ảnh: Saigon Co.op

Theo đại diện hệ thống, bộ sản phẩm thương hiệu Hà Lan RoyalVKB được chau chuốt từ thép nguyên khối, giúp sản phẩm thanh thoát, tạo nên những lát cắt thực phẩm sắc, gọn. Với chương trình tích tem đổi quà, người tiêu dùng có thể tiết kiệm đến 91% so với giá bán lẻ của sản phẩm.

Dao nhà bếp thương hiệu RoyalVKB đến từ Hà Lan. Ảnh: Saion Co.op

Năm 2025, Saigon Co.op xác định định hướng kinh doanh bao gồm tinh chọn nhóm ngành hàng phù hợp với đa dạng phân khúc khách hàng và đẩy mạnh khai thác các sản phẩm độc quyền, bắt "trend". "Chương trình tích tem đổi quà sẽ góp phần hiện thực hóa hai yếu tố trên", đại diện doanh nghiệp nhận định.

Ngoài ra, chương trình lần này, hệ thống nhận được sự đồng hành từ những đối tác lớn như Abbott, Heineken, Coca Cola, DKSH, Latacyd, SC Johnson, Axo, Tường An, Suntory Pepsico, Mondelez Kinh Đô, Hoff, Kenvue, Bel for all good, Monte, Vinamilk, Energizer, Kotex, Bibica, Darlie, Ánh Hồng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận thêm tem thưởng khi mua các sản phẩm tham gia tài trợ.

Chương trình "Tích tem đổi quà 2025" còn nhằm nâng tầm các dịch vụ gia tăng cho khách hàng thành viên của hệ thống. Theo đó, khi tham gia "Tích tem đổi quà 2025", khách hàng thành viên các cấp độ đồng, bạc, vàng, bạch kim được hưởng nhiều quyền lợi cộng hưởng, như được tặng quà sinh nhật, hưởng chiết khấu thương mại, mua hàng với giá giảm tới 15-20% khi sở hữu cấp độ thẻ càng cao trong chương trình "Hạng càng sâu - giảm càng cao".

