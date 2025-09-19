Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID

Học bạ và văn bằng số sẽ được tích hợp trên VNeID, giúp giảm một số thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên, người đi làm.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ngày 18/9 cho biết dữ liệu sẽ gồm kết quả học tập ở bậc phổ thông (tiểu học, THCS, THPT), văn bằng số từ phổ thông đến đại học trong nhiều năm.

"Đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian tới. Các trường cần đặc biệt chú ý để cung cấp đầy đủ văn bằng số này", ông Sơn nói.

Hiện học bạ và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Ứng dụng VNeID chứa nhiều thông tin cá nhân của người dùng. Ảnh: Phạm Dự

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số cho người học trên phạm vi toàn quốc theo mã định danh cá nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, hôm 13/9, Thủ tướng đã giao các bộ ngành, địa phương sớm cắt giảm hồ sơ với hơn 320 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi làm thủ tục hành chính không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng này.

Ngoài tích hợp học bạ, văn bằng số trên VNeID, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các trường triển khai nhanh hơn quá trình chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng kho học liệu mở cho toàn ngành và xã hội.

Dương Tâm