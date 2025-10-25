Tích điểm dặm bay kết hợp thanh toán bằng thẻ Lotusmiles Pay

Vietnam Airlines hợp tác ACB và Visa ra mắt thẻ Lotusmiles Pay, giúp hội viên thanh toán toàn cầu kết hợp tích dặm bay.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không ngày càng tăng, người dùng thường tìm kiếm chuyến bay an toàn, tiện nghi đồng thời giúp tối ưu trong từng khoản chi tiêu.

Đáp ứng xu hướng đó, Vietnam Airlines hợp tác Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa ra mắt thẻ Lotusmiles Pay. Sản phẩm tích hợp giữa thẻ Hội viên Lotusmiles và thẻ thanh toán quốc tế.

Đại diện Vietnam Airlines hợp tác ACB và Visa tại sự kiện ký kết. Ảnh: Lotusmiles

Người dùng có thể mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng Lotusmiles, theo dõi chi tiêu qua nền tảng ACB One. Chỉ với một tấm thẻ, khách hàng có thể thanh toán toàn cầu, tự động tích dặm theo chính sách Lotusmiles, đồng thời nhận quyền lợi theo hạng hội viên và các ưu đãi từ ACB cùng Visa.



Mỗi giao dịch qua Lotusmiles Pay đều được quy đổi thành dặm bay, giúp hành trình tích lũy và thăng hạng trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn. Dặm tích lũy có thể dùng để đổi vé máy bay, hành lý miễn cước, dịch vụ trên chuyến bay hoặc thăng hạng hội viên lên Titan, Vàng, Bạch Kim, tận hưởng đặc quyền như ưu tiên làm thủ tục, lên máy bay, chọn chỗ ngồi yêu thích hay sử dụng phòng chờ Thương gia.



Với thẻ tín dụng Lotusmiles Pay, người dùng có thể chọn hai quyền tích dặm. Quyền chọn một tích 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu và 1 dặm xét hạng cho mỗi 400.000 đồng chi tiêu. Quyền chọn thứ hai gồm tích 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu và được xét nâng hạng Titan, Vàng, Bạch Kim khi đạt mức chi tiêu quy định trong 12 tháng.



Thông qua mạng lưới Visa, chủ thẻ có thể thanh toán tại hàng triệu điểm trên toàn cầu, mua sắm trực tuyến an toàn với 3D Secure, rút tiền tại ATM/CDM trong và ngoài nước. Ngoài ra, chủ thẻ còn được nhận những quyền lợi hấp dẫn như Trả góp lãi suất 0%, Miễn lãi đến 55 ngày, Phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,9%, cùng nhiều ưu đãi khác từ đối tác của ACB và Visa, giúp người dùng tận hưởng hành trình chi tiêu - tích dặm liền mạch.

Chương trình Tích điểm dặm bay kết hợp thanh toán bằng thẻ Lotusmiles Pay. Ảnh: Lotusmiles

Để mở thẻ, khách hàng đăng nhập ứng dụng Lotusmiles, chọn "Mở thẻ ngay" và thực hiện định danh điện tử (eKYC) trên ứng dụng ACB ONE bằng căn cước công dân và xác thực khuôn mặt. Sau khi hoàn tất thông tin và ký hợp đồng điện tử, kết quả phê duyệt hiển thị ngay trên ứng dụng. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vài phút, không cần đến quầy giao dịch.



Ứng dụng Lotusmiles hiện có trên iOS và Android, hỗ trợ khách hàng mở thẻ nhanh chóng, quản lý chi tiêu và trải nghiệm hệ sinh thái đặc quyền mà Vietnam Airlines, ACB và Visa mang lại.

Thái Anh