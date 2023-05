Tia cực tím tại Hà Nội ở mức nguy hại da

Chỉ số tia cực tím tại Hà Nội trong hai ngày tới đều ở mức rất cao, dao động 10-12, nguy cơ làm tổn thương da, mắt.

Trang Weather Online của Anh dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tối đa trong hai ngày tới ở Hà Nội là 10. Còn trang AccuWeather Mỹ cảnh báo UV tại thủ đô đạt 12, là mức rất có hại. Đây là hai trang thời tiết uy tín hiện nay trên thế giới.

Chỉ số tia cực tím hay chỉ số UV là phép đo tiêu chuẩn quốc tế về độ mạnh của bức xạ cực tím từ mặt trời. Chỉ số UV càng cao, liều lượng bức xạ gây hại da và mắt càng lớn.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), UV 0-2 là thấp. Khi chỉ số UV 7-10, da nhanh chóng hỏng và bỏng trong 30-60 phút. Chỉ số UV từ 11 trở lên được xem là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.

Bác sĩ Đỗ Kim Anh, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ công nghệ cao, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết tia UV là kẻ thù của làn da, nguyên nhân gây lão hóa da. Tiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời trong thời gian ngắn sẽ gây bỏng, da bị bỏng, khô, sạm, tạo nếp nhăn, lão hóa nhanh. Trường hợp tiếp xúc tia UV lâu dài có thể gây ung thư da. Da bị bỏng nhiệt còn gây phồng rộp, đau, mất thẩm mỹ.

Các tia UV có mức năng lượng khác nhau sẽ gây mức độ tác hại khác nhau. UVA có thể xuyên qua mây mù, không khí, gây lão hóa da. Còn UVB có khả năng xuyên một phần qua tầng ozone và khí quyển, gây say nắng, tổn thương và làm đen da. Người bị bỏng nắng chủ yếu do tia này. UVC năng lượng cao nhất, gây ung thư da, may mắn đã có tầng ozone chặn lại.

"Do đó, chống nắng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng là điều cực kỳ quan trọng để hạn chế tác hại từ thời tiết", bác sĩ nói.

Người dân bịt kín khi đi ra ngoài đường do nắng nóng. Ảnh: Giang Huy