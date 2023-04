Tia cực tím ở TP HCM chạm mức nguy hiểm

Trang Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM từ nay đến ngày 19/4 có thể lên mức "cực đại" 13.

TP HCM đang trải qua đợt nắng nóng, mức nhiệt thường xuyên được công bố là 32-36 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt cao hơn 3-4 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bêtông hóa.

Trang Weather Online của Anh dự báo chỉ số UV tại TP HCM những ngày sắp tới trong khoảng từ 0 (ban đêm) và lên 9-12 (ban ngày). Còn trang AccuWeather (Mỹ) đưa ra con số 13.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chỉ số UV dao động 0-2 là mức thấp, tuy nhiên cần có biện pháp bảo vệ da khi ra ngoài. Khi chỉ số UV từ 8 đến 10, có thể gây bỏng da sau 25 phút tiếp xúc. Chỉ số UV từ 11 trở lên là mức rất cao và nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 10-15 phút mà không được bảo vệ.

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, giải thích bức xạ cực tím là thành phần trong ánh sáng mặt trời. Trong đó, tia cực tím A và B (UVA và UVB) có thể gây tổn thương DNA tế bào da. Tia cực tím C có thể gây ung thư da, may mắn bị tầng ozone chặn lại hầu hết.

Theo bác sĩ Vũ, chỉ số cực tím càng cao thì nguy cơ gây tổn thương cơ thể càng lớn, có thể gây lão hóa da, ung thư da, khởi phát và làm nặng hơn những bệnh có liên quan đến ánh sáng như lupus ban đỏ, viêm da cơ địa. Tia cực tím làm tổn hại thị giác như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm. Ảnh hưởng của tia cực tím đến da và mắt tích lũy trong suốt cuộc đời vì được cộng dồn.

Cùng quan điểm, bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, nhận định tia cực tím có thể gây hại cho da bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng nhiều hơn vào những tháng mùa hè.

Để bảo vệ cơ thể, bác sĩ Tú khuyên mọi người nên chống nắng thường xuyên và đúng cách. Theo đó, người dân nên chọn kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF ≥ 30. Ưu tiên sử dụng chống nắng dạng gel để hấp thu nhanh vào da, tránh cảm giác bóng nhờn và bít tắc lỗ nang lông, gây mụn trứng cá. Đồng thời, chọn loại có tính kháng nước để kem chống nắng ít bị trôi khi mồ hôi tiết ra nhiều. Bôi lặp lại thường xuyên sau mỗi 2-3 giờ hoặc khi ra mồ hôi nhiều để bảo vệ da khỏi tác hại ánh nắng mặt trời. Chống nắng cả vùng môi với các sản phẩm son bóng hoặc son dưỡng có chỉ số SPF ≥ 15.

Bên cạnh đó, cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính mát. Hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đến mức tối thiểu.

Việc giữ một chế độ sinh hoạt phù hợp cũng rất cần thiết, mỗi ngày nên uống từ 7-8 ly nước, bổ sung các loại trái cây có chứa nhiều nước như cam, bưởi, dưa hấu.

Làn da trẻ nhỏ còn non nớt nhưng thường xuyên vui chơi, chạy nhảy ngoài trời dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về da hơn so với người trưởng thành. Do đó, tránh để trẻ tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, bảo vệ các em khỏi sự nguy hại của tia cực tím.

Mỹ Ý