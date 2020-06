Thuyền Viking chôn vùi 1.000 năm dưới lòng đất

Na UyCon thuyền chôn dưới mộ theo nghi thức cổ xưa trong đám tang của người giàu và được phát hiện nhờ công nghệ radar xuyên đất.

Nhà thờ gần nơi phát hiện thuyền Viking trên đảo Edoya. Ảnh: UPI.

Hội đồng Hạt More and Romsdal thông báo, phát hiện con thuyền 8 mái chèo dài khoảng 12 mét chôn tại đảo Edoya từ thời Viking, UPI hôm 29/5 đưa tin. 6 tháng trước, tại vị trí cách đó chỉ 150 m, các nhà khoa học cũng tìm thấy một con thuyền Viking với niên đại tương tự.

Các nhà khoa học định vị con thuyền mới nhờ cuộc khảo sát bằng radar xuyên đất thuộc dự án One Piece of History của Hội đồng Hạt More and Romsdal. Cuộc khảo sát cũng giúp họ tìm ra hai căn nhà và năm ngôi mộ cổ. "Điều này làm tăng thêm ấn tượng của chúng tôi rằng Edoya là một trung tâm lớn trong thời Đồ Sắt", nhà bảo tồn Bjorn Ringstad cho biết.

Việc chôn thuyền Viking là một truyền thống trong đám tang dành cho những người giàu có nhất của một cộng đồng dân cư, Ringstad giải thích. "Họ được chôn cùng một con tàu hoặc thuyền dưới mộ", ông nói.

Trưởng nhóm nghiên cứu Elin Kanck Lorentzen cho biết, bà đã nộp đơn xin cấp vốn để nghiên cứu thêm. "Khảo sát bằng radar xuyên đất giúp chúng tôi tìm ra những bí mật mới về vai trò của hạt More and Romsdal trong thời kỳ Đồ Sắt", bà chia sẻ.

Thu Thảo (Theo UPI)