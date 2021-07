Thuyền viên Việt Nam nhận giải thưởng hành động dũng cảm trên biển

Thuyền viên Trần Văn Khôi được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) tặng Giải thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển” năm 2021.

Anh Trần Văn Khôi, thuyền viên tàu SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã cứu được bốn người trong vụ tàu hàng Vietship 01 bị chìm tại Quảng Trị vào tháng 10/2020.

Giải thưởng "Hành động dũng cảm đặc biệt trên biển" của IMO là sự công nhận quốc tế cho những cá nhân thực hiện các hành động dũng cảm, nỗ lực cứu người gặp nạn trên biển hoặc để giảm thiểu thiệt hại với môi trường biển.

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu Vietship 01. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 8/10/2020, tàu Vietship 01 có 9 thuyền viên đang neo đậu ở cảng Cửa Việt thì bị nước lũ cuốn trôi ra biển. Trong khi trôi dạt, các thuyền viên tàu này cứu thêm ba người của tàu Vietship 12 bị chìm trước đó.

Lực lượng cứu nạn đã đưa tàu cá, trong đó có thuyền viên Trần Văn Khôi vượt sóng ra tiếp cận tàu Vietship 01.

Thời điểm đó, việc tiếp cận không hiệu quả do sóng quá lớn và dòng chảy siết. Hai thuyền viên trên tàu Vietship 01 do hoảng loạn nên nhảy xuống biển, thuyền viên Khôi bơi ra cứu được hai người này đưa về bờ an toàn.

"Tôi và đồng nghiệp đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của công tác cứu nạn lần đó, sống chết chỉ cách nhau tích tắc", anh Khôi nhớ lại.

Thuyền viên Trần Văn Khôi cùng các lực lượng cứu hộ tàu Vietship 01. Ảnh: Cục Hàng hải.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) với 174 quốc gia thành viên và 3 thành viên liên kết, là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn, an ninh và môi trường của vận tải biển quốc tế.

Đoàn Loan