Thuyền trưởng tàu chở đá trong vụ 6 người chết ở hồ Thác Bà bị bắt

Lào CaiNguyễn Văn Thâm bị cáo buộc lái tàu chở đá không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu khi trời tối, khiến va chạm với tàu chở khách làm 6 người chết.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Thâm, 42 tuổi, trú xã Cảm Nhân, để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo khoản 3 điều 272 Bộ luật hình sự.

Trước đó, lái tàu chở khách là Triệu Văn Nội cũng bị bắt tạm giam về cùng tội danh.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Thâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 21/2 (mùng 5 Tết), ông Hoàng Văn Long, 48 tuổi, cùng con cháu và họ hàng thuê tàu chạy qua lòng hồ Thác Bà lên thành phố Yên Bái cũ dự tiệc tân gia. Đây là lần đầu gia đình và người thân tập trung đông đủ nên thuê riêng một chiếc tàu để đi lại trong ngày, giúp rút ngắn thời gian so với đường bộ.

Sau bữa cơm mừng tân gia, khoảng 16h, 21 người lên tàu (do Triệu Văn Nội lái) ra về. Con tàu dài khoảng 7-9 m, rộng 2 m, đuôi gắn động cơ, phía trên có mái che, hai bên là các ô thoáng. Trên tàu có áo phao nhưng chỉ một số trẻ em mặc.

Cùng thời điểm, thuyền trưởng Thâm - được Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công điều khiển tàu chở đá biển - cùng máy trưởng Nguyễn Mạnh Cường lái tàu rời bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên lòng hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình.

Khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu theo quy định và cũng không bố trí người cảnh giới trên tàu.

Sau khoảng hai giờ di chuyển, khi trời sẩm tối, tàu chở khách và tàu chở đá tiến gần nhau trên lòng hồ.

Đến khoảng 18h45, khi tàu chở đá đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có tàu chở khách do Triệu Văn Nội điều khiển chạy ngược chiều. Hai bên điều khiển phương tiện để tránh nhau.

Tuy nhiên, do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu khách va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá. Cú va chạm khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Đối với tàu chở khách, công an xác định Nội đã điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), sử dụng phương tiện công suất nhỏ nhưng không nhường đường cho phương tiện công suất lớn hơn, vi phạm quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tàu chở đá gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Tàu do Nội điều khiển đóng năm 2019 tại Yên Bái, vỏ thép, dài hơn 13 m, công suất 49 mã lực, hạn đăng kiểm đến 23/3/2026. Theo giấy chứng nhận, tàu chỉ được chở tối đa 12 người, tải trọng toàn phần 1,2 tấn; phải bố trí ít nhất 2 phao tròn và 16 áo phao. Phương tiện không được hoạt động khi mưa bão, trời tối tầm nhìn hạn chế; không chở quá số người quy định và 100% người trên tàu phải mặc áo phao khi rời bến.

Phạm Dự