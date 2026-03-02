Thuyền trưởng đưa tàu sang Philippines đánh cá bị khởi tố

Đăk LăkVõ Quốc Toại đưa 4 ngư dân sang vùng biển Philippines khai thác thủy sản trái phép và bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ.

Ngày 2/3, Toại, 36 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 18/4/2025, tàu cá do Toại làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) để đánh bắt thủy sản xa bờ. Đến ngày 24/4/2025, khi đang đánh bắt tại tọa độ 170 N-1160 E thuộc vùng biển Việt Nam, Toại đã tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình đưa qua tàu cá của em ruột với mục đích tránh sự giám sát, định vị của Cơ quan Kiểm Ngư Việt Nam. Toại sau đó lái tàu vào vùng biển Philippines để đánh bắt trái phép.

Toại bị Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Đến ngày 9/5/2025, Toại bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ và áp giải về cảng Salomague, Cabugao, Ilocos Sur, Philippines.

Ngày 20/5/2025, Ủy ban xét xử của Cục Nghề cá và Nguồn lợi Thủy sản khu vực 1 của Philippines kết luận tàu cá của Toại đã vi phạm điều 91 Đạo luật Cộng hòa đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines và xử phạt 500.000 PHP (tương đương 230 triệu đồng), đồng thời ra quyết định tịch thu tàu cá và các tài sản trên tàu.

Toại và 4 thuyền viên bị cơ quan chức năng Philippines giám sát tập trung tại vùng cảng Salomague, Cabugao, Ilocos Sur. Sau đó cả nhóm được đưa đến Trại nhập cư ở thủ đô Manila, làm thủ tục chờ trục xuất. Ngày 20/2, nhóm Toại được đưa lên máy bay trục xuất về Việt Nam.

Việc Công an tỉnh Đăk Lăk xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) nhằm cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung đối với ngư dân. Điều này sẽ giúp làm giảm tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về IUU, góp phần cùng với nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ thẻ vàng của Uỷ ban Châu Âu (EC) với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.

